Perd a un amic de marxa i va a la policia en cotxe borratxo a demanar per ell

Curiós el cas amb què es van trobar els agents de la Policia Local de Pontevedra atès que és estrany que els conductors que circulen sota els efectes de l'alcohol busquin als agents en lloc d'intentar evitar la seva presència.

No va haver de pensar-ho molt un home que a la matinada de dissabte a diumenge havia arribat de fora de la ciutat a Pontevedra per gaudir de la moguda nocturna amb un altre amic. Sobre les sis de la matinada, el protagonista d'aquesta història va sortir d'un karaoke, on havia entrat amb el seu amic. Després d'esperar-lo, no va ser capaç de localitzar-lo, resultant a més que s'havia quedat amb el seu mòbil i les claus del seu cotxe.

A aquest home la preocupació pel parador del seu amic li va poder més que els perjudicis d'una possible multa. I no se li va ocórrer res millor que agafar el cotxe tot i haver consumit bastant alcohol aquella nit. Ho va fer circulant per diferents carrers de la ciutat no cridant poc l'atenció, sinó més aviat al contrari, fent sonar la botzina per veure si el seu amic s'adonava de la seva presència i apareixia.

Però no va ser així, pel que aquesta persona va decidir acudir a la direcció de la Policia Local a preguntar per ell. Els agents, que ja van observar el comportament estrany d'aquesta persona donant cops de botzina quan estava al volant, només entrar a les instal·lacions ja van observar que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. La prova amb l'etilòmetre no va fer més que certificar les seves sospites. Va llançar un resultat de 0,5, de manera que se li va imposar una denúncia administrativa per conducció sota els efectes de l'alcohol i es va immobilitzar el vehicle. Per cert, el seu amic es trobava en bon estat i continuava gaudint de la nit de Pontevedra.