La UE ofereix allargar el Brexit 2 setmanes si el Parlament britànic no avala l'acord

Els líders de la Unió Europea van acordar oferir al Regne Unit retardar el Brexit almenys fins al 12 d'abril, tot i que la setmana que ve el Parlament britànic tombi per tercera vegada l'acord de sortida negociat durant els dos últims anys entre Londres i Brussel·les. «La Unió Europea a 27 ha acordat per unanimitat la seva resposta a la petició del Regne Unit», va anunciar a través de Twitter el president del Consell europeu, Donald Tusk, a darrera hora de la nit i després de prop de sis hores de llarga i tensa reunió.

May va demanar formalment per carta als seus encara socis europeus retardar del 29 de març al 30 de juny la sortida del Regne Unit, amb la promesa de sotmetre a una nova votació l'acord de sortida de la UE la setmana que ve, i guanyar-la. També va dir que no contemplava convocar les eleccions europees de maig, el que a la pràctica ha limitat el calendari per a la pròrroga que han decidit els líders dels països membres de la Unió.

Finalment, la fórmula que van pactar els líders i que el president de la Comissió Europea, Donald Tusk,va traslladar a May -que la va acceptar- preveu una pròrroga fins el proper 22 de maig en el cas que la setmana que la Cambra dels Comuns aprovi el Tractat de Retirada que ja ha rebutjat en dues ocasions. No obstant això, la proposta dissenyada pels 27 ofereix també una pròrroga sense condicions, encara que més curta, «fins al 12 d'abril», en el cas que el Parlament britànic no doni suport al pacte de divorci.



Eleccions europees

En tot cas, en el marc d'aquesta hipòtesi, el bloc «espera que el Regne Unit indiqui la manera d'avançar abans d'aquesta data, perquè l'estudiï el Consell». La raó de marcar aquest termini és que el 12 d'abril és també l'últim dia en què Regne Unit pot convocar les eleccions al Parlament europeu, que està obligat a celebrar si per a la data de la seva celebració (del 23 al 26 de maig) segueix sent un Estat membre.

El bloc es va mostrar inicialment obert a concedir una pròrroga curta, considerada de caràcter «tècnic», per assegurar que el Regne Unit tingués temps de preparar la seva sortida de manera ordenada, i sempre condicionat al vistiplau del Parlament britànic a l'acord de divorci, que la UE considera innegociable, tal com van dir durant la tarda d'ahir diversos líders europeus, sent el president francès, Emmanuel Macron, el més contundent.

No obstant això, després de discutir durant 90 minuts amb la primera ministra britànica sobre els seus plans, els líders de la Unió Europea van concloure que faltava claredat en la seva proposta i van encaixar amb «pessimisme» les «evasives» de Theresa May sobre com pensava afrontar el possible escenari d'un fracàs en els intents per salvar l'acord, segons van indicar diverses fonts diplomàtiques durant la nit.

May es va mantenir ferma en el fet que només contempla el «pla A» que la Cambra dels Comuns adopti l'acord de sortida i, per tant, no va voler platejar-se altres hipòtesis. «No té un 'pla B', així que no és possible que els líders mantinguin una discussió estructurada, han de discutir-ho ara», van assegurar fonts europees, per explicar que a última hora d'ahirconvisquessin diferents propostes sobre com articular la pròrroga.