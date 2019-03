Multitudinària manifestació en rebuig de la sentència del cas Altsasu

Unes 60.000 persones, segons els organitzadors, s'han manifestat aquest diumenge a Altsasu en contra de la condemna contra un grup de joves per una baralla amb dos guàrdies civils l'any 2016.

Set dels nois estan a presó, amb penes de fins a 13 anys, en alguns casos, i una vuitena està en llibertat, perquè va ser condemnada a dos anys.

De fet, ella ha estat l'encarregada de llegir durant la manifestació una carta dels joves empresonats, que han agraït les mostres de suport i han advertit del risc que suposa el precedent del seu cas. "És perillós l'ús que fan de l'agreujant d'odi, aquesta norma s'hauria d'utilitzar per protegir i defensar minories i grups vulnerables, així com persones atacades per la seva ideologia. La Guàrdia Civil no és un grup vulnerable i com a institució no hauria de tenir ideologia", han afirmat a la carta.

L'associació de pares i mares dels condemnats d'Alsasu també ha denunciat la "crueltat" i la "manca de neutralitat i rigor" del cas i ha insistit que seguiran "lluitant" per defensar "els drets fonamentals".