Suárez Illana difón 'fake news' per atacar l'avortament

El número dos de la candidatura del PP per Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha assegurat aquest dijous en una entrevista a Onda Cero que "els neandertals també utilitzaven l'avortament, tot i que esperaven que el nen naixés i aleshores li tallaven el cap", i ho ha reblat assegurant que "a Nova York s'acaba d'aprovar una llei que permet l'avortament després del naixement", una frase que va més enllà d'una afirmació del president dels Estats Units, que va denunciar que a Nova York es permetia l'avortament fins poc abans del naixement. Suárez Illana ha afirmat que l'avortament "s'emporta 100.000 vides a l'any" i per tant "amb independència de qualsevol sentit polític, moral o religiós", des d'un punt de vista "humà" això és una "salvatjada".

Suárez Illana, que va ser el fitxatge estrella de Pablo Casado per a aquestes eleccions, pertany a la Fundació Red Madre. Ha afirmat que "no es tracta de posar a la presó a ningú" sinó que l'Estat "ajudi" a les mares que s'han quedat embarassades. "Cal ajudar les dones que han de decidir entre ser mares d'un nen viu o un nen mort", ha dit. També ha afirmat que el 2018 la seva fundació "amb 400.00 euros vam aconseguir salvar la vida a 11.000 nens" i cal ajudar les dones perquè no "matin" el seu nen.

Suárez Illana, que a l'entrevista ha admès que no hi ha consens per retocar la llei de terminis perquè "ara mateix no hi ha consens", ja ha rebut la correcció per part del vicesecretari d'Organització del PP, Javier Maroto, que en un missatge a Twitter ha afirmat que el PP no farà propostes sobre l'avortament mentre la qüestió estigui pendent del Tribunal Constitucional.