Detenen un home a Madrid per ajudar a morir la seva dona malalta terminal

María José Carrasco, una dona de 62 anys i diagnosticada des de fa 30 d'esclerosi múltiple, va morir dimecres al migdia després que el seu marit -que va ser detingut i ahir a la nit va quedar en llibertat sense mesures cautelars- li subministrés una substància, pentobarbital sòdic, per ajudar-la a morir i després d'haver-li demanat ella en nombroses ocasions. L'home, Ángel Hernández, de 69 anys, després de donar-li per beure a la seva dona la substància va trucar als serveis d'emergències i els va avisar que ella estava morta. Els metges del Summa que es van presentar al costat de la Policia al domicili del matrimoni només van poder confirmar la mort.

L'home va explicar als agents que havia ajudat a acabar amb la vida de la seva parella perquè es trobava en fase terminal i que ella li havia demanat que ho fes. En tot cas, va ser detingut acusat d'un delicte d'homicidi i va sortir de casa seva emmanillat.

Perquè quedés constància del que havia passat, Hernández va gravar en vídeo el moment en què li va administrar la substància a la dona. A les imatges es pot veure com li pregunta si està decidida a morir i ella respon afirmativament amb el cap. «María José, ha arribat el moment que tant desitjaves. Jo et prestaré les meves mans», li comenta. A continuació, li dóna una mica d'aigua amb una palleta per comprovar si la dona pot empassar. «Què creus, que sí?», li pregunta. Ella assenteix de nou amb el cap. «T'ho dono. Has de suportar. Estàs decidida? Aquí tens. A veure dóna'm la mà que vull notar l'absència definitiva del teu patiment», li diu mentre li ofereix un got amb la substància.

En concret, l'home li va subministrar pentobarbital sòdic, un fàrmac utilitzat als països en què l'eutanàsia està permesa i que produeix una mort sense dolor i de forma tranquil·la, segons van detallar fonts de l'Associació Dret a Morir Dignament, que van afegir que a Espanya, aquest producte només pot aconseguir-se al mercat negre.

Malalta fa 30 anys

La dona va ser diagnosticada d'esclerosi múltiple als 32 anys. Quan la malaltia va començar a avançar, María José va passar a ser totalment dependent de la seva parella, que li administrava morfina per ajudar-la a calmar els seus dolors. Havien estat esperant que s'aprovés la llei de l'eutanàsia, però com que finalment no ha passat, el marit va decidir acabar amb el patiment de la seva dona després de demanar-li aquesta en constants ocasions. El Grup V d'Homicidis s'està encarregant de la investigació.

Ángel Hernández va evitar fa 23 anys que la seva dona acabés amb la seva vida, segons va explicar el vicepresident de l'associació Dret a Morir Dignament (DMD), Fernando Marín. Precisament va ser fa anys quan la pròpia Carrasco va demanar a l'organització que acudís a casa perquè li expliquessin quines opcions tenia per a poder morir, ja que portava anys sent totalment dependent.

Hernández s'enfronta a penes d'entre dos i deu anys de presó, segons recull el Codi Penal, que preveu una rebaixa si hi ha petició expressa de la víctima i si aquesta pateix una malaltia greu, un extrem que es produeix en el cas de María José Carrasco.