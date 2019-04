Casado: «Sánchez prefereix les mans tacades de sang que les pintades de blanc»

El líder del PP, Pablo Casado, va acusar el president del Govern, Pedro Sánchez, de preferir «les mans tacades de sang que les mans pintades de blanc», en referència al suport que considera que ha buscat d'EH Bildu per aprovar els últims decrets de l'Executiu. En l'acte de presentació del programa electoral del partit a Barcelona, va retreure a Sánchez que hagi creuat la «línia vermella» de la democràcia occidental en intentar «blanquejar» colpistes i proetarres, perquè no només els necessita, sinó que «els promou i empara» per normalitzar-los. «Els enemics d'Espanya, el colpisme i el terrorisme, són els aliats de Sánchez», va afirmar.

Per a Casado, el president del Govern prefereix també «les mans pintades de groc» dels independentistes que les «obertes a tots els espanyols» per perpetuar-se en el poder i va assegurar que és «un perill públic per a Espanya» i el president «més radical i més sectari» de la història espanyola.

Des de Bildu, el seu coordinador, Arnaldo Otegi, va considerar que Sánchez «s'equivoca» quan es manifesta «en contra del dret a la lliure determinació» i li va recordar que els socialistes «una vegada també van dir allò d'OTAN, d'entrada no». Pel que fa a l'aprovació dels decrets del Govern al Congrés, Otegi va assenyalar que «hi ha un interès ara per determinat polític de la dreta espanyola a atribuir-nos coses que són senzillament mentida» i va assegurar que ell «mai» ha dit que el Partit Socialista l'hagi trucat. Va aclarir que «ho va dir» la diputada Marian Beitialarrangoitia i, després de considerar «normal» que hi hagi «aquest tipus de comunicacions» al Congrés dels Diputats, va desmentir que «existeixi cap via de comunicació oficial» entre el Govern de Pedro Sánchez i EH Bildu.



Assignatura troncal

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va proposar la creació d'una nova assignatura obligatòria sobre la Constitució espanyola perquè els alummnes de tot l'Estat «estudiïn quins són els principis de la Constitució», així com també una «selectivitat única» a totes les comunitats autònomes. «Si a algú li molesta aquesta assignatura té un problema amb la democràcia, no entenc que ningú es pugui oposar al fet que el seu fill estudiï les lleis que ens hem donat entre tots els espanyols», va dir el líder de Ciutadans. Segons va exposar Rivera, l'assignatura seria obligatòria i troncal, i ensenyaria l'«estat social, l'economia de mercat, els principis de la Constitució i els estatuts d'autonomia».

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assenyalar en una entrevista que va concedir al youtuber Fortfast, que el 28 d'abril, davant la lògica de les enquestes que desanimen a anar al col·legi electoral, «no ens podem quedar a casa». «Voteu, cabrons, voteu el que vulgueu, però no us quedeu a casa», va destacar.

A l'entrevista, Iglesias fa servir un to distès, amb un vocabulari proper al dels joves, i realitza confessions personals com que als matins, quan s'aixeca, davant del mirall només veu les ulleres que li produeixen els seus dos fills i la precampanya. A més, reconeix que es prendria una cervesa amb qualsevol líder de l'oposició i va recordar quan se'n va prendre una amb Sánchez en una habitació d'hotel on quedaven per negociar.

En un altre ordre de coses, la incertesa política ha estat una constant a Espanya i al conjunt d'Europa durant els últims exercicis. La successió d'eleccions en contextos desconeguts fins al moment, el naixement de noves formacions polítiques i les tensions a Catalunya han llastrat de manera sensible el creixement en els anys precedents, però l'impacte en el present exercici podria ser més important i reduir el creixement en 5.000 milions d'euros.