Detenen Julian Assange a l'ambaixada de l'Equador en ser-li retirat l'asil

Julian Assange, fundador de Wikileaks, va ser detingut per la Policia britànica a l'interior de l'ambaixada equatoriana a Londres, on es va refugiar al juny de 2012 després que l'Equador procedís a retirar-li l'asil. L'arrest es va produir seguint una ordre emesa pel Tribunal de Magistrats de Westminster el 29 de juny de 2012, després que aquest no s'entregués a la cort.

«Gairebé 7 anys després d'entrar a l'ambaixada equatoriana, puc confirmar que Julian Assange està ara sota custòdia policial i s'enfronta a la justícia al Regne Unit», va assenyalar per part seva el ministre d'Interior britànic, Sajid Javid. «M'agradaria agrair a l'Equador la seva cooperació i a la Policia Metropolitana la seva professionalitat», va afirmar, tot afegint que «ningú està per sobre de la llei».

Segons Scotland Yard, els agents tenien «l'obligació d'executar l'ordre» i «han estat convidats a entrar a l'ambaixada per l'ambaixador, després que el Govern equatorià li hagi retirat l'asil».

El president equatorià, Lenin Moreno, va anunciar la retirada de l'asil en un missatge de vídeo publicat al seu compte oficial de Twitter. «Concedir asil o retirar-lo és facultat sobirana de l'Estat», va defensar Moreno. No obstant això, «la conducta irrespectuosa i agressiva» d'Assange i «les declaracions descorteses i amenaçadores de la seva organització», així com «la transgressió dels convenis internacionals han portat la situació a un punt en què l'asil de Julian Assange és insostenible i inviable», va explicar.

Per la seva banda, Wikileaks va denunciar al seu Twitter que «l'Equador ha donat per acabat de forma il·legal l'asil polític concedit a Assange en violació del Dret Internacional». El portal de filtracions va destacar que «Assange no ha sortit de l'ambaixada» sinó que «l'ambaixador equatorià ha convidat la Policia britànica a dins i ha estat detingut».

Un tribunal londinenc va condemnar ahir mateix el fundador de Wikileaks per violar els termes de la llibertat condicional que el Regne Unit li va concedir el 2012. Assange podria rebre una condemna de dotze mesos de presó, però la pena exacta no se sabrà fins més endavant. El jutge el va citar per al 2 de maig. Fins a la propera audiència judicial, l'australià continuarà sota custòdia policial.

Paral·lelament, el Departament de Justícia dels Estats Units va revelar que Assange està acusat d'un càrrec federal de conspirar amb l'exanalista militar Chelsea Manning per accedir il·legalment a un ordinador del Govern, un delicte pel qual podria ser condemnat a fins a cinc anys de presó. «El càrrec està relacionat amb el suposat paper d'Assange en una de les majors filtracions d'informació classificada de la història dels Estats Units», va explicar el Departament de Justícia en un comunicat. Wikileaks va publicar el 2010 desenes de milers de documents classificats amb informació sensible sobre les guerres de l'Iraq i l'Afganistan, així com nombrosos cables diplomàtics.

El ministre d'Afers Exteriors de l'Equador, José Valencia, va revelar que diverses de les seves ambaixades a l'exterior, entre elles la situada a Espanya, van rebre amenaces després de l'arrest d'Assange.

La dona que va acusar Assange de violació va demanar formalment a la Fiscalia de Suècia que reobri el cas. La decisió sobre la petició recaurà sobre el Ministeri Públic de Göteborg.