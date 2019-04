Arresten un home per assassinar la seva dona a cops a Canàries

La Guàrdia Civil va detenir a la localitat de Puerto Rico, al sud de Gran Canària, un ciutadà suec acusat d'haver matat a cops la seva dona, de la mateixa nacionalitat i 42 anys. La dona va ser trobada morta al seu apartament ahir al matí per una patrulla de la Guàrdia Civil d'aquesta localitat turística, després que el seu marit truqués al 112 cap a les deu per demanar ajuda, amb una versió dels fets que a l'hora de tancar aquesta edició no havia transcendit.