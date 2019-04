El director d'una clínica va inseminar 49 dones a Holanda

El director d'una clínica a prop de Rotterdam, a Holanda, va utilitzar el seu propi esperma per inseminar milers de dones, i per ara 49 han estat confirmades per la ciència. Aquests se sumen als 22 fills biològics que va tenir en els seus tres matrimonis. Jan Karbaat va morir el 2017 deixant l'enigma sense resoldre. No va voler donar explicacions ni permetre que se li prenguessin mostres d'ADN per sortir de dubtes. No obstant això, després de la seva mort, un jutge va autoritzar als investigadors requisar diversos objectes d'ús personal d'aquest doctor, per si en algun moment la Justícia autoritzava poder extreure d'allà l'ADN i comparar-lo amb els possibles fills.

El febrer passat, un tribunal va donar el vistiplau a 49 persones que havien reclamat el seu dret a conèixer el seu pare biològic. Es van fer les proves i ahir es va conèixer el seu resultat: són tots fills del mateix home, el director d'una clínica d'inseminació artificial, que no havia dubtat a subministrar els seus espermatozoides a les pacients que havien recorregut a ell per poder quedar-se embarassades.