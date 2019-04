Casado crida a evitar que Sánchez governi amb el suport "vergonyós" de "proetarres" i independentistes

El president del PP, Pablo Casado, ha fet una crida des de Galícia aquest diumenge a evitar que Pedro Sánchez governi amb el suport "vergonyós" de "proetarres" i "d'aquells que han donat el major cop a la legalitat després del 23-F", en referència als independentistes. Casado ha fet esment del més de miler de víctimes de l'organització terrorista ETA per alertar d'un pacte amb EH Bildu, "aquells que havien assassinat" i són "hereus de Batasuna", segons els ha descrit el candidat el 28-A. El líder del PP ha centrat part del discurs en ETA el mateix dia que Cs ha fet un polèmic acte a Errenteria, al País Basc, i ha alertat que hi ha un "problema de llibertat" als carrers de Catalunya i el País Basc.

En aquest sentit, Casado ha recordat l'episodi a la UAB amb la candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, i ha insistit en la proposta d'il·legalitzar organitzacions "violentes" i que estan fent "'escraches'" a "demòcrates". Casado també ha anunciat la creació d'un Ministeri de la Família si governa, una proposta que també defensa Vox.

"Sánchez és una amenaça per a Espanya", ha dit Casado, que ha alertat que suposa un "perill real" ja que va arribar al govern amb els suport "dels que volien vendre Espanya a trossos". El líder del PP ha avisat que formacions com EH Bildu "manaran molt més a partir del 28 d'abril" si guanyen les eleccions els socialistes. Per això, Casado ha apel·lat al vot "responsable, unit, urgent i necessari" per sortir del "malson" d'un govern de Sánchez.

Casado ha tornat a fer esment a la carta dels candidats en presó preventiva de JxCat i a les declaracions d'Oriol Junqueras sobre un possible suport a Sánchez i ha alertat que el president del govern espanyol no nega que pugui indultar "aquells que han donat el major cop a la legalitat després del 23-F".

"Sortim a guanyar", ha dit Casado, per "fer història i deixar de patir-la". Segons Casado, només el PP pot evitar "un altre pla per trencar la legalitat" i ha afirmat que els populars van aturar el "pla Ibarretxe" i el "pla Torra". "Som l'única alternativa", ha remarcat. El líder del PP també ha alertat d'un pacte amb els "comunistes" de Podem i ha dit que seria "una altra ruïna garantida".

"Nosaltres no volem acabar com en l'època de Zapatero. Volem evitar tornar a les pàgines més negres de la història recent d'Espanya", ha afirmat. Casado ha dit que el PP necessita tornar "per recuperar la sensatesa i també la prosperitat" de l'Estat.



Ministeri de la Família



El líder del PP ha anunciat que si governa crearà un Ministeri de la Família perquè està "convençut que el més important d'una societat és la família". Casado ha argumentat que amb "l'hivern demogràfic", la "despoblació" i el "risc de sostenibilitat" de les pensions cal reforçar la natalitat. "Hem d'apostar per les famílies, que els joves es puguin emancipar i que les dones que decideixin lliurement ser mares puguin ser-ho", ha argumentat. Casado ha dit que vol recuperar les ajudes de 1.200 euros anuals a famílies nombroses i monoparentals així com donar ajudes a l'habitatge, fiscals i a la conciliació. En aquest sentit, ha dit que regularà el teletreball i farà que l'educació infantil de 0 a 3 anys sigui "progressivament gratuïta".