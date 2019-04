Un incendi crema Notre Dame de París

Un incendi de grans dimensions s'ha declarat aquesta tarda a la catedral de Notre Dame de París, un dels monuments més emblemàtics de la capital francesa.



Un gran desplegament de bombers tracta de controlar les flames, que afecten sobretot la part superior de la catedral, de la façana posterior, en una zona on es veuen bastides d'obres. L'agulla central del monument està completament en flames.



Segons el portaveu de la catedral, citat per la premsa francesa, l'incendi ha començat a les 18.50 hores.



La policia ha acordonat la zona i està desallotjant als nombrosos turistes que es trobaven dins de la catedral.



L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, va dir a Twitter: "Estem mobilitzats en estreta relació amb la diòcesi de París. Demanem que tothom respecti el perímetre de seguretat. "