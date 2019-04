El pare d'Assange demana a Austràlia que sol·liciti l'extradició del seu fill

El pare de Julian Assange, John Shipton, va demanar a Austràlia que sol·liciti l'extradició del seu fill, detingut al Regne Unit, i va dir estar commocionat pel mal aspecte físic que tenia quan el van arrestar la setmana passada a Londres. Shipton, que va ser secretari del partit Wikileaks quan el seu fill es va presentar sense èxit al Senat a les eleccions australianes de 2013, solia visitar cada any per Nadal Assange, refugiat des de 2012 i fins la setmana passada a l'ambaixada de l'Equador a Londres.

«El Departament de Relacions Exteriors i el primer ministre haurien de fer alguna cosa de manera matisada», va afirmar al diari de Melbourne Sunday Herald Sun. «Es pot resoldre de manera simple perquè tothom estigui satisfet. Hi va haver algunes converses en una reunió entre un senador i un responsable del Departament de Relacions Exteriors per extradir Julian a Austràlia», va afegir.

El fundador de WikiLeaks va ser detingut dijous a l'ambaixada de l'Equador a Londres, on havia trobat asil fa set anys per escapar d'una ordre de detenció britànica per acusacions de violació i agressió sexual a Suècia, que Assange sempre ha negat. L'australià de 47 anys va ser igualment arrestat en relació amb una ordre d'extradició dels Estats Units, que el considera una amenaça per a la seva seguretat i vol jutjar-lo per les seves filtracions.

El seu pare va explicar estar commocionat pel mal aspecte físic que tenia quan el van arrestar. «El vaig veure, la manera com el van arrossegar a l'escala els policies, no tenia bon aspecte. Tinc 74 anys i tinc millor aspecte que ell, que en té 47. Estic commocionat», va afegir.



Vivint com un «presoner»

«Durant mesos i mesos ha estat vivint com un presoner d'alta seguretat, ni tan sols podia anar al lavabo, hi havia càmeres vigilant tots els seus moviments», va afirmar Shipton. En tot cas, el primer ministre australià, Scott Morrison, va dir divendres que el fundandor de Wikileaks no rebria cap «tracte especial» del seu govern.