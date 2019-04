Els bombers donen per extingit l'incendi a la catedral de Notre-Dame

Els bombers de París han donat per extingit completament l'incendi que aquest dilluns va devastar la catedral de Notre Dame. Després d'hores de treball, amb més de 400 efectius, els bombers van aconseguir salvar les dues torres de la façana principal de l'emblemàtica catedral, tot i que es va esfondrar l'agulla central i bona part del sostre. Ara, la prioritat és avaluar els danys i confirmar "l'estabilitat" del monument, així com evacuar les obres que encara hi ha a l'interior, segons han explicat les autoritats. La Santa Corona i la túnica de Sant Lluís es van poder retirar a temps, i ara s'ha de fer inventari sobre la resta d'obres.

Tot i que els bombers van aconseguir mantenir l'estructura de la catedral, la situació és "precària", segons ha explicat el ministre de Cultura francès, Franck Riester.

"Tot és molt fràgil i es va construir amb molta finesa de manera que si una part s'esfondra, hi ha el risc d'afectar la integritat de la construcció", ha afegit el ministre, que ha remarcat que ara la prioritat és "l'inventari i la retirada de les obres" culturals.

Mentrestant, la fiscalia de París ha obert una investigació preliminar, després de que els primers indicis apuntin a que el foc seria accidental.

"Encara tinc un nus a la gola, no crec que ningú pugui restar indiferent al que ha passat en aquesta catedral", ha assegurat aquest dimarts l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo.

El president francès, Emmanuel Macron, ja va anunciar dilluns a la nit que treballaran per reconstruir "plegats" la catedral de Notre Dame. Diverses famílies adinerades de França, com els propietaris de Louis Vuitton, han anunciat una donació de 200 milions d'euros pels treballs de reparació. Els propietaris de Gucci, els magnats de l'imperi Pinault, també han promès donar 100 milions d'euros.