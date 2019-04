Un gran incendi destrueix la coberta de la catedral de Notre-Dame de París

Un incendi d'importants proporcions va devastar part de la catedral de Notre-Dame de París, i a l'hora de tancar aquesta edició les flames continuaven consumint el monument. En tot cas, el secretari d'Estat d'Interior del Govern francès, Laurent Nuñez, va donar per «salvada» l'estructura de la catedral gràcies als esforços dels Bombers, que van aconseguir limitar els danys causats pel greu incendi, que va devastar tota la coberta de l'edifici.



«El foc ha disminuït en intensitat, fet pel qual podem pensar que l'estructura de Notre-Dame està salvada, especialment el campanar nord», va afirmar Núñez, tot afegint que l'estructura «ha estat salvada i preservada íntegrament». En canvi, va confirmar que dos terços de la coberta han quedat totalment destruïts, inclosa l'emblemàtica agulla de la catedral. Un dels bombers que treballen en l'extinció del foc va resultar ferit de gravetat.





El rector-arxipreste de Notre-Dame, Patrick Chauvet, va anunciar que s'havien salvat dos dels objectes religiosos més importants que acull la catedral: la Corona d'Espines i la Túnica de Sant Lluís. La relíquia de la Corona d'Espines correspon a la corona que els soldats romans van col·locar a Jesús de Natzaret al cap durant la seva crucifixió per burlar-se del fet que s'hagués proclamat rei dels jueus. L'altre objecte rescatat és la Túnica de Sant Lluís, un gipó que suposadament va pertànyer al rei Luix IX (1214-1270), últim monarca europeu que va participar en una croada per recuperar Jerusalem.El foc estaria «potencialment relacionat» amb les obres de renovació de l'edifici, segons els Bombers, i les flames es van albirar per primera vegada a la part de la coberta de la capçalera, sobre el deambulatori, cap a les set de la tarda. Les forces de seguretat van establir un perímetre de seguretat al voltant del monument i van desallotjar els ponts que comuniquen l'illa de la Cité on hi ha el temple amb la resta de la ciutat.L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, va assenyalar que «estem mobilitzats en estreta col·laboració amb la Diòcesi de París, convido tothom a respectar el perímetre de seguretat».La catedral de Notre-Dame és un dels edificis més emblemàtics de la capital francesa. Va començar a construir-se el 1163 i va ser culminada en 1345, i es troba a l'illa de la Cité, al riu Sena.El president francès, Emmanuel Macron, que es va desplaçar fins a Notre-Dame, va afirmar que compartia el «dolor de tota una nació» i pensava «en tots els catòlics i tots els francesos». «Com tots els nostres compatriotes, estic trist en veure com es crema aquesta part de nosaltres», va escriure a Twitter el cap de l'Estat, que va ajornar un missatge al país que tenia previst fer ahir a la nit en relació amb la crisi dels Armilles Grogues.Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va plantejar la possibilitat d'utilitzar avions cisterna per extingir l'incendi. «És terrible veure l'enorme incendi a la catedral de Notre- Dame de París. Potser amb avions cisterna podria ser sufocat. Cal actuar ràpid!», va apuntar Trump a través de Twitter.Paral·lelament, la UNESCO va expressar la seva «profunda emoció» davant del dramàtic incendi a la catedral de Notre-Dame de París, declarada patrimoni de la humanitat el 1991. «La UNESCO està seguint de prop la situació i està al costat de França per protegir i restaurar aquest patrimoni inestimable», va assegurar la directora general de l'organització, que té precisament la seu a París, Audrey Azoulay. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, va dir estar «horroritzat» pel foc, mentre que el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va assegurar que seguia «minut a minut» la situació a París.