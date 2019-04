Què s'ha salvat i què s'ha danyat en l'incendi de Notre-Dame

'incendi de Notre-Dame de París va destruir una part important del patrimoni arquitectònic, artístic i religiós de la catedral, però el treball dels Bombers, a més d'evitar danys personals, ha permès salvar molt més, en particular l'estructura de l'edifici.



Què s'ha danyat

L'agulla

La pèrdua més visible és l'agulla de la catedral, que es va enfonsar entre les flames a penes una hora després d'iniciar-se l'incendi. Segons el ministre de Cultura, Franck Riester, tot apunta al fet que va ser en aquest punt on va començar el foc, en una zona on s'havien iniciat obres recentment i on s'havia instal·lat una bastimentada de 100 metres d'altura. L'agulla havia quedat destruïda diverses vegades al llarg de la història de Notre-Dame. La que es va ensorrar el dilluns datava de 1859 i havia estat dissenyada per l'arquitecte Eugène Viollet le Duc.

El creuer i el transsepte nord

En un espai contigu també es van enfonsar el creuer i el transsepte nord, i Riester va dir que hi ha «una gran inquietud» per la reacció de la volta de l'edifici a causa de la gran quantitat d'aigua que va rebre de les mànegues dels Bombers.

Tres relíquies

A l'interior de l'agulla hi havia tres relíquies que no es van poder extreure: la que es considera una de les 70 espines de la corona de Crist i altres dues relíquies de sant Dionís i santa Genoveva.

Dos terços de la coberta

Els murs de la catedral han quedat totalment en peus, però segons Riester es van ensorrar dos terços de la coberta, la qual cosa significa uns 1.000 metres quadrats.

Les rosasses

Les tres rosasses que representen les flors del paradís, construïdes en el segle XIII al mateix temps que el conjunt de l'edifici, s'han vist afectades, però «aparentment no han sofert danys catastròfics», segons Riester.



Què s'ha salvat

Les estàtues dels dotze apòstols i els quatre evangelistes

Estaven al voltant de l'agulla, damunt de la coberta, i van ser retirades d'allí la setmana passada amb una grua per ser restaurades i per tant han quedat fora de perill.

El major orgue

Dels tres orgues de la catedral, se sap que el major -un dels més cèlebres del món, amb cinc teclats i prop de 8.000 tubs- ha quedat intacte. Es troba situat just a l'entrada de l'edifici, una de les seves parts que han sofert menys. Dels altres dos no n'hi ha dades fiables encara.

Les torres i la façana

Autèntiques joies de l'art gòtic, les torres Nord i Sud i la façana de Notre-Dame, que donen a la catedral la seva icònica imatge. En aquesta façana hi ha el Pòrtic del Judici, esculpit i instal·lat entre 1220 i 1230, a partir del relat de l'Evangeli de sant Mateu.

El Tresor de Notre-Dame

Va ser una de les primeres coses que es van extreure. Dins d'aquest «tresor» hi ha la túnica de lli del rei sant Lluís, del segle XIII, però també la corona d'espines i altres relíquies de la Passió de Crist, com un clau de la crucifixió i un tros de la creu.

Els quadres «Mays»

Al voltant d'una cinquantena de quadres coneguts com els «Mays», que formen part d'una sèrie de 76 regalats per la confraria dels orfebres de París en homenatge a la Mare de Déu entre 1630 i 1707, es trobaven a l'interior de la catedral. Alguns van ser extrets i traslladats a l'ajuntament. Dins han romàs la resta, en les capelles laterals de les naus.

Riester va precisar que els danys que s'han apreciat fins ara en els quadres es deuen més al fum que al foc. Probablement no podran treure's fins demà per motius de seguretat i, quan es faci això, es traslladaran al Louvre per a la seva restauració.