La reconstrucció de l'agulla es farà a través d'un concurs internacional

El Govern francès va anunciar que la reconstrucció de l'agulla de la catedral de Notre-Dame es farà a partir d'un «concurs internacional» d'arquitectura i manté el compromís de concloure les obres de recuperació del temple abans de cinc anys, com va prometre el president, Emmanuel Macron. El primer ministre francès, Edouard Philippe, va comparèixer davant dels mitjans al final d'un Consell de Ministres dedicat exclusivament al futur de Notre-Dame, que va quedar parcialment destruïda per un incendi originat de manera fortuïta dilluns a la tarda i que no va ser extingit fins la matinada de dimarts.

L'estructura general del temple s'ha salvat, així com elements clau com les rosasses, però no una part de la coberta i emblemes com l'agulla. Philippe va anunciar un «concurs internacional d'arquitectura» per buscar idees per a l'agulla. El Govern espera poder complir la promesa de Macron de concloure les obres abans de cinc anys -«és un desafiament immens», va admetre Philippe- i no té ara per ara cap estimació sobre el que pot costar l'ambiciosa rehabilitació. Sí que va promtre, no obstant això, que «cada euro que s'ha donat servirà per a la reconstrucció, no per a una altra cosa».

L'Executiu té previst aprovar una nova normativa per afavorir la «transparència» de les donacions, que seran gestionades a través de quatre organismes que col·laboraran amb l'Estat: La Fundació Notre-Dame, la Fundació del Patrimoni, la Fundació de França i el Centre de Museus Nacionals.

Les donacions promeses aquests darrers dies, que provenen principalment d'empreses i grans fortunes, s'acosten ja als 900 milions d'euros. La família Pinault, que va anunciar una donació de 100 milions d'euros, va confirmar que també renunciarà a les deduccions fiscals que pugui obtenir.



Agraïment als Bombers

Philippe va explicar durant la seva compareixença que s'aplicarà una deducció del 75 per cent per a totes les donacions particulars que no superin els 1.000 euros i que, a partir d'aquesta quantitat, es retornarà el 66 per cent dels fons dipositats. El primer ministre va aprofitar l'ocasió per donar les gràcies als «milions de persones» que durant aquests darrers dies han traslladat els seus «missatges d'amistat» a França i va recordar que Notre-Dame continua dreta gràcies a la tasca dels serveis d'emergència. «La història recordarà que els Bombers de París van salvar Notre-Dame i els tresors artístics, històrics i espirituals que acull», va destacar.

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar al seu compte de Twitter que havia mantingut una conversa amb el papa Francesc, al qual va oferir els seus «condols» per l'incendi a Notre-Dame, alhora queva oferir l'ajuda d'experts per la reconstrucció de la catedral. «Acabo de tenir una meravellosa conversa amb Francesc oferint el condol del poble dels EUA per l'horrible i destructiu foc a la Catedral de Notre-Dame. Ofereixo l'ajuda dels nostres grans experts en renovació i construcció com ho vaig fer en la conversa amb el president Emmanuel Macron», va detallar el mandatari.

Paral·lelament, el Papa va expressar la seva «proximitat» i «afecte» a tots els parisencs i a tot el poble francès, alhora que va destacar els esforços dels qui «han fet tot el possible per salvar la catedral». «M'he quedat molt trist i realment em sento molt a prop vostre. Tots els que han fet tot el possible per salvar la catedral, encara amb risc de la seva vida, teniu l'agraïment de tota l'Església. Que la Mare de Déu us beneeixi i sostingui la reconstrucció», va assenyalar Francesc durant l'audiència general dels dimecres al Vaticà.