Sánchez accepta ara anar als dos debats, el 22 a RTVE i el 23 a Atresmedia

Pedro Sánchez accepta finalment anar als dos debats a quatre organitzats per la televisió pública TVE i per la privada Antena 3. El PSOE ha informat que el seu candidat "mantindrà" els dos encontres "el 22" a la cadena pública "i el 23" a la privada. De moment, els dos debats estan fixats per al 23, després que RTVE el canviés de data perquè era l'única que anava bé a Sánchez. És un nou gir del comitè electoral socialista, que en un principi es decantava només pel de la privada perquè incloïa Vox. La Junta Electoral Central, però, va vetar la presència del partit d'extrema dreta, i en igualtat de condicions Sánchez va decidir optar per la pública. Després, però, va dir que només li anava bé el 23 i RTVE va canviar la data, provocant les queixes de la resta de candidats i de tota la plantilla de la cadena pública.

La polèmica ha generat aquest nou moviment del candidat socialista, que segons la nota que ha difós el PSOE, ha traslladat al comitè electoral del partit la "petició" que reconsiderés la postura pel que fa als debats. "Davant la possibilitat real que no hi hagués cap debat", ha sol·licitat que facin efectiva l'acceptació per assistir al proposat per RTVE i per Atresmedia.

El comitè electoral ha acceptat la proposta del candidat, subratllant que n'hauria preferit un i prou i lamentant que "els diferents partits i els operadors públics i privats" no hagin assolit un acord per fer una única emissió televisiva, "com és la norma internacional repetida a totes les democràcies avançades del món".

També recorda que hi havia "acord" per participar al debat a cinc que proposava Atresmedia, trucat després per la JEC. La decisió de la junta va ser la que va fer variar la postura de Sánchez, però en veure que PP, Unides Podem i Cs es decantaven per mantenir també el d'Atresmedia, el socialista "accepta la posició conjunta" de la resta de forces.

Amb tot, el comitè electoral del PSOE considera una "anomalia" la celebració de dos "debats presidencials" en dos dies consecutius, i subratlla que "no hi ha cap precedent" d'un fet d'aquestes característiques "en la història de les democràcies occidentals" des de "la invenció de la televisió".

A banda, subratlla que el PSOE no ha refusat mai debats electorals durant una campanya electoral, i que en canvi, el PP sí els va rebutjar el 1996, el 2000 i el 2004. També indica que el 2015 va pactar amb els organitzadors que no hi aniria el cap de llista, i que el 2016 va rebutjar un cara a cara entre els candidats dels dos principals partits.

Finalment, el comitè electoral del PSOE indica que tenint en compte la polèmica, "sembla evident" la "necessitat" de buscar un "marc regulador" que faciliti la celebració "ordenada i recurrent" de debats.