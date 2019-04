Govern i JxCat preparen denúncies per delicte d'odi per la crema a Coripe

El Govern de Quim Torra i JxCat preparen dues denúncies per la crema d'un ninot de l'expresident català Carles Puigdemont a Coripe (Sevilla), en considerar que podria ser constitutiu d'un delicte d'odi.

Nombroses persones han presenciat aquest diumenge a la plaça principal d'aquesta localitat sevillana la festa de la Crema del Judas, que ha tingut com a protagonista Carles Puigdemont, la figura del qual ha estat cremada com a exemple "del que és negatiu per a la societat".

Fonts del Govern han precisat a Efe que Torra ja ha parlat amb el vicepresident català, Pere Aragonès, i ha demanat als serveis jurídics de la Generalitat que estudiïn el cas, a fi que, a la reunió de l'executiu previst per a dimecres que ve, s'aprovi la presentació d'una denúncia.

D'altra banda, fonts de JxCat han explicat que presentaran una altra denúncia davant la Fiscalia per demanar-li que estudiï si hi ha hagut un delicte d'odi.

A més, JxCat exigirà la renúncia de l'alcalde de la localitat sevillana, el socialista Antonio Pérez, i demanarà que actuï el Síndic de Greuges, el defensor del poble català.

A través de Twitter, l'encara eurodiputat i candidat de JxCat al Congrés per Barcelona, Ramon Tremosa, ha assegurat que introduiran una pregunta parlamentària escrita a la Comissió Europea per denunciar "aquest delicte nou i molt greu d'odi" contra Puigdemont.