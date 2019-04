Simulen l'afusellament i crema de Puigdemont en un poble de Sevilla

Els veïns de Coripe (Sevilla) han simulat aquest diumenge l'afusellament i crema de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. En el marc de la festa de 'La Quema de Judas', els veïns del poble han fabricat un ninot amb la cara de Puigdemont i, juntament amb una estelada i un llaç groc, l'han passejat pels carrers fins a penjar-lo d'un arbre. Aleshores, li han disparat trets fins que ha començat a cremar.

El ninot que s'afusella durant la festa, que se celebra anualment el Diumenge de Resurrecció, representa alguna persona reconeguda que es consideri que durant l'any hagi fet alguna mala acció. Així, són els alumnes de segon d'ESO de l'institut del poble i les seves famílies els responsables de la tria del personatge.

L'alcalde de Coripe, el socialista Antonio Pérez, va disculpar-se l'any passat per l'afusellament d'un ninot que representava l'assassina confessa del nen Gabriel, Ana Julia. Per això, davant de crítiques per racisme, Pérez va argumentar que ell creia que el personatge triat era Puigdemont.



Torra denunciarà la simulació d'afusellament i crema de Puigdemont a Sevilla



El president de la Generalitat, Quim Torra, denunciarà la simulació d'afusellament i crema de Carles Puigdemont, aquest diumenge a Coripe (Sevilla). En un missatge a Twtitter, Torra ha qualificat d'"hòrrid, fàstic extrem" i "intolerable" els fets. Al seu torn, el candidat de JxCat al Congrés per Tarragona Ferran Bel ha dit que els líders del PSOE, Pedro Sánchez, i del PP, Pablo Casado, seran "còmplices" de l'acció si no la condemnen.

Així ho ha remarcat en el míting d'aquesta tarda a Reus (Baix Camp). Els veïns de Coripe han simulat aquest diumenge l'afusellament i crema de l'expresident, en el marc de la festa de 'La Quema de Judas'.