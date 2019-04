Una cadena d'explosions causa almenys 207 morts i 450 ferits a Sri Lanka

Almenys 207 persones van morir i 450 més van resultar ferides en ple Diumenge de Resurrecció a Sri Lanka, primer per una cadena de sis atemptats amb bomba, ocorreguts en un lapse de mitja hora contra tres esglésies del país i tres hotels de cinc estrelles a la capital, Colombo, i per altres dues explosions subsegüents en un barri de l'est de la capital i en un zoològic al sud d'aquesta mateixa ciutat.

Més d'un centenar de persones van morir només en una explosió, l'ocorreguda a l'Església de Sant Sebastià, a la ciutat de Negombo, al nord de la capital. Una altra trentena de persones van perdre la vida a l'explosió de l'Església de Sió, a Batticaloa (província Oriental del país). La tercera detonació va tenir lloc a l'església de Sant Antoni, al districte de Kotahena, a la capital, Colombo, i va deixar almenys mig centenar de morts. Els tres hotels afectats van ser el Cinnamon Grand, el Kingsbury i Shangri-La, tots ells a la capital, Colombo, i tots de categoria cinc estrelles.

Quatre hores després es van produir altres dues explosions. La primera, al jardí zoològic nacional de Dehiwala, a 10 quilòmetres al sud de Colombo, que va deixar almenys dos policies morts. La vuitena explosió del dia va tenir lloc al barri residencial de Dematagoda, a l'est de la capital, quan policies que investigaven els atemptats contra els hotels van seguir un sospitós fins a una casa on va ser detonat l'explosiu. Tres policies van morir. La deflagració no va impedir però la detenció de tres individus que estan ja sent interrogats. Prèviament s'havia informat de l'arrest de set persones, segons el Ministeri de Defensa, de les quals quatre ja estan en llibertat.

El ministre d'Estat per a la Defensa, Ruwan Wijewardena, va assenyalar a més que els atemptats van ser perpetrats per terroristes suïcides pertanyents a un únic grup, del qual no es va revelar la seva identitat. «No podem dir qui està darrere d'aquests atemptats i quines són les seves intencions fins que conclogui la investigació», va apuntar el portaveu de la Policia, Ruwan Gunasekara.

La policia va anunciar a més que es van cancel·lar tots els permisos de la Policia i que es van extremar les mesures de seguretat als hospitals. A més, es va decretar el toc de queda indefinit i es va bloquejar la comunicació a les xarxes socials. El Govern va anunciar que ja s'havia identificat cinc vítcimes estrangeres i es creu que hi ha almenys 22 estrangers morts. La policia va instar el públic a romandre a casa i que no es congreguessin en cap concepte a les zones properes a les detonacions ni als hospitals on els ferits van rebre atenció mèdica.



Petició de calma

El president del país, Maithripala Sirisena, va comparèixer en un breu discurs davant la nació per expressar la seva consternació per les explosions i demanar calma a la població, mentre que el primer ministre del país, Ranil Wickremesinghe, va convocar una reunió d'emergència del seu Consell de Seguretat Nacional ala seva residència particular.

«Condemno enèrgicament els covards atacs perpetrats contra la nostra gent i demano a tots els singalesos que romanguin units i forts en aquest tràgic moment», va lamentar el primer ministre. «Si us plau, eviteu propagar informes i especulacions no verificats. El Govern està prenent mesures immediates per contenir aquesta situació», va recomanar. Totes les escoles del país romandran tancades avui i demà.

El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, es va declarar «indignat» pels atemptats, va voler recordar «la santedat de tots els llocs de culte» i va dir que espera que «els responsables siguin portats ràpidament davant la justícia».