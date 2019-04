Una esllavissada de fang causa almenys 14 morts a l'est de Colòmbia

Almenys 14 persones van morir al departament del Cauca, a l'est de Colòmbia, a causa d'una esllavissada de fang ocorreguda de matinada a Portachuelo. Entre les víctimes hi ha una menor d'edat i es van comptabilitzar una trentena de desapareguts. Després de conèixer l'incident, efectius dels organismes de socors es van desplaçar al lloc i van començar les tasques de rescat, tot i que el fang s'havia emportat diversos habitatges, segons recull la Unitat Nacional de Gestió del Risc de Desastres de Colómbia.

Bombers de Timbío, Rosas, La Sierra i Popayán van aportar 19 persones, quatre gossos, una màquina extintora per a suport en rentat, una ambulància medicalitzada i tres màquines de rescat. Bombers de Santander de Quilichao també es van desplaçar a aquesta zona per reforçar l'ajuda per l'emergència.

«En aquest moment es té instal·lat el lloc de comandament Unificat a la zona, liderat pel Consell Municipal de Gestió del Risc. Els seus integrants han confirmat que la situació deixa fins al moment 14 persones mortes i es treballa amb les autoritats en les tasques de recerca i rescat», va explica l'organisme.

«El moviment en massa generat per les pluges que es van registrar de matinada deixa també afectació a vuit habitatges i es fa verificació d'altres més», va afegir, tot aclarint que «dues persones van ser traslladades a l'hospital de Rosas, on són atesos per estrès agut després de la gran esllavissada».