França anuncia que Notre-Dame està «gairebé fora de perill»

El ministre de Cultura francès, Franck Riester, va anunciar que la catedral de Notre-Dame està «gairebé fora de perill», tot i que encara queden alguns «punts sensibles» a la volta. «Notre-Dame està gairebé fora de perill perquè tots els punts sensibles que encara quedaven -la paret lateral nord, la paret occidental entre els dos campanars de la façana o el campanar sud-han estat assegurats, estabilitzats, i això és una gran notícia», va anunciar el ministre de Cultura.

«Queda la volta. Encara hi ha alguns punts sensibles a la volta i, per tant, els equips del Ministeri de Cultura i les empreses estan treballant per retirar les runes que estan encara sobre la volta i cobrir-la progressivament. A partir d'aquí, podrem dir que Notre-Dame està fora de perill», va explicar Riester.

Després de l'incendi que va devastar dilluns part de la catedral s'han donat 1.000 milions d'euros per a la seva reconstrucció. Multimilionaris i grans empreses franceses han fet generoses donacions per al monument.

Aquestes donacions han estat, però, envoltades de polèmica a França. Molts han qüestionat la generositat de les grans fortunes recordant que les donacions tenen importants deduccions fiscals. Els Armilles Grogues - el moviment sense líders ni ideologia que ha posat en perill el Govern del president Emmanuel Macron amb les seves violentes protestes a carrers- també han criticat que hagin trobat tan ràpid diners per construir la catedral i, en canvi, no destinin més diners a ajudes socials.