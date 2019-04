Moren tres dels quatre fills del propietari de la marca de roba Asos en els atacs d'Sri Lanka

L'home més ric de Dinamarca, Anders Holch Povlsen, principal accionista del portal de moda Asos i propietari de la firma Bestseller, ha perdut tres dels seus quatre fills a la cadena d'atacs perpetrats diumenge contra hotels i esglésies a Sri Lanka.

La notícia ha estat confirmada per un portaveu de l'empresa de Povlsen, que no ha donat més detalls. Els mitjans danesos expliquen que la família es trobava de vacances a Sri Lanka.

Almenys 290 persones van perdre la vida i mig miler van resultar ferides per la cadena de sis atemptats, que no han estat reivindicats per cap grup. Les autoritats han confirmat almenys 35 víctimes mortals estrangeres d'aquests atemptats, entre ells danesos, britànics, indis, turcs, un holandès i un xinès.