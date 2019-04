El còmic Zelenski guanya els comicis a totes les regions d'Ucraïna excepte una

El còmic Volodímir Zelenski es va imposar a la segona volta de les eleccions presidencials d'Ucraïna amb el 73,23 per cent dels vots, davant del 24,44 per cent que va aconseguir l'actual mandatari, Petró Poroixenko, segons les dades publicades per la Comissió Electoral amb el 99,34 per cent dels sufragis escrutat. Zelenski va superar Poroixenko a totes les regions d'Ucraïna excepte a la de Lviv, on el mandatari sortint va aconseguir el 62 per cent dels sufragis i Zelenski es va quedar amb un 34 per cent de les paperetes.

Després de conèixer els resultats, el còmic va expressar el seu agraïment als ucraïnesos i la seva família pel seu suport en una compareixença des de la seu de la seva campanya a Kíev. «Ho hem aconseguit junts», va destacar. Zelenski va fer referència expressament als seus pares, però també a la seva dona, al seu equip, a tota la gent que ha participat en la seva campanya i a l'estudi Kvartal 95, el que el va catapultar a la fama. A més, va agrair la tasca dels periodistes, les forces de seguretat, el servei secret, l'Exèrcit i els voluntaris «que defensen Ucraïna».

Per la seva banda, el mandatari sortint va comparèixer per reconèixer la seva derrota i va anunciar que no renuncia a la política. Poroixenko va advertir a Zelenski que tindrà «una oposició molt forta» i es va mostrar disposat a col·laborar amb el seu rival fins que «s'acostumi al càrrec». En qualsevol cas, va destacar que les eleccions han estat «honestes, transparents i d'acord amb els estàndards europeus».

Paral·lelament, el primer ministre de Rússia, Dimitri Medvedev, va assegurar que la victòria de Zelenski a les eleccions presidencials a Ucraïna posa de manifest que els ciutadans han apostat per «nous enfocaments» per solucionar els problemes, alhora que va confiar que millorin les relacions entre Moscou i Kíev. El primer ministre rus es va declarar convençut que el nou president ucraïnès «mantindrà la retòrica que ha utilitzat durant la campanya electoral».