Confirmen que el manter de Lavapiés no va morir per la persecució policial

L'Audiència Provincial de Madrid va confirmar que el senegalès Mami Mbaye va morir el 18 de març de 2018 per una aturada cardiorespiratòria mentre anava caminant pel barri madrileny de Lavapiés i no com a conseqüència d'una persecució policial. Així ho ratifica una sentència en la qual la Secció Quarta confirma l'arxiu de la investigació judicial que es va obrir per determinar les causes de la mort arran d'una denúncia de S.O.S. Racismo Madrid.

Els fets es van produir quan un ciutadà de nacionalitat senegalesa va patir un desmai i una aturada cardiorespiratòria després d'haver corregut per la via pública per allunyar-se del lloc en el qual es trobaven determinats funcionaris policials amb la finalitat d'evitar ser identificat per aquests. Ara, els magistrats de l'Audiència madrilenya mantenen el sobreseïment provisional i arxiu de les actuacions acordat pel Jutjat d'Instrucció número 48 de Madrid.

En el seu recurs, l'acusació popular va mostrar el seu desacord amb l'arxiu, ja que entenia que «la víctima podria haver-se trobat en una situació de fustigació i persecució policial» o va poder haver rebut «una inadequada atenció mèdica». Davant d'això, els magistrats censuren que el recurs estigui construït sobre «el que no són més que afirmacions apodíctiques i especulacions o conjectures de la part apel·lant, mancats de suport objectiu». La Sala destaca que de «les actuacions no es desprèn el més mínim vestigi que la víctima fos sotmesa personalment a cap tipus de fustigació».