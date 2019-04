Dos gallecs morts en els atacs de Sri Lanka

Una parella gallega es troba entre els morts en els atemptats que van tenir lloc diumenge a Sri Lanka, en els quals va haver-hi almenys 290 morts i es van produir més de mig miler de ferits. Segons va explicar l'alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal, tots dos, de trenta anys, són veïns del municipi i es trobaven de vacances al país. Va afegir que les famílies van rebre la notícia per part de fonts diplomàtiques, després de confirmar «a través d'uns tatuatges» la identitat dels morts.

El primer edil coneixia les dues víctimes. Es tracta de María González Vicente i Alberto Chaves. Ella treballava en una empresa a Galícia, mentre que ell era natural de Rianxo (la Corunya) i tenia 31 anys, segons van informar fonts de Profand, una empresa de congelats de Vigo que té seu a l'Índia. Ara es preveu dur a terme un ple extraordinari a Pontecesures per decretar tres dies de dol i una concentració de dol. Vidal va destacar que aquest és «un xoc difícil d'encaixar».

La Policia de Sri Lanka va detenir 24 persones per la seva presumpta relació amb l'onada d'atemptats. La policia va arrestar diumenge un total de 13 sospitosos que podrien tenir connexió amb aquests atemptats. A última hora de diumenge les forces de seguretat van trobar un artefacte explosiu prop de l'aeroport i el van desactivar.

Experts artificiers de la Policia de Sri Lanka van desactivar ahir a Colombo un artefacte explosiu col·locat a l'interior d'un vehicle aparcat prop d'una de les esglésies atacades durant el Diumenge de Resurrecció.

A més, els artificiers de la Policia ceilandesa van descobrir 87 detonadors a dos llocs diferents a Colombo. Els detonadors estaven situats prop de la principal parada d'autobús de la ciutat ceilandesa.

El Govern de Sri Lanka considera que els atemptats van ser perpetrats amb l'ajuda d'una «xarxa internacional», segons va explicar el portaveu de l'Executiu, Rajitha Senaratne. «Nosaltres no creiem que aquests atacs hagin estat perpetrats per un grup de persones confinades en aquest país», va explicar, tot afegint que «hi va haver una xarxa internacional sense la qual aquests atacs no haurien tingut èxit».



Petició d'ajuda

Per la seva banda, la Presidència de Sri Lanka va informar que el mandatari del país, Maithripala Sirisena, va sol·licitar ajuda internacional per investigar els vincles estrangers amb la cadena d'atacs. «Els informes d'Intel·ligència assenyalen que hi ha organitzacions terroristes estrangeres darrere dels terroristes locals. Per tant, el president demanarà l'ajuda d'altres països», va indicar la Presidència ceilandesa.

Paral·lelament, el Departament d'Estat dels EUA va alertar en les seves recomanacions de viatge del perill que grups terroristes puguin seguir planejant possibles atacs a Sri Lanka. «Els grups terroristes continuen tramant possibles atacs a Sri Lanka. Els terroristes poden atacar amb poc o cap advertiment, dirigint-se a llocs turístics, centres de transport, mercats o centres comercials, instal·lacions del govern local, hotels, clubs, restaurants, llocs de culte o parcs», va afirmar l'oficina d'assumptes consulars.

El Ministeri espanyols d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació també va canviar les seves recomanacions de viatge al país, recomanant «evitar tot desplaçament» a la zona. «Les autoritats locals han declarat un toc de queda, les comunicacions estan afectades i el transport aeri està patint alteracions», va recordar. En aquest sentit, des del departament dirigit per Josep Borrell van instar els espanyols residents a Sri Lanka a extremar la precaució, romandre als hotels o cases en els quals es trobin, evitar les zones públiques, seguir les indicacions de les autoritats locals i estar atents a les recomanacions de l'Ambaixada d'Espanya a través de les xarxes socials.

El primer ministre de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, no va rebre la informació d'Intel·ligència que alertava sobre la possibilitat que es produís un gran atemptat com l'ocorregut durant el Diumenge de Resurrecció a causa del pols polític que manté amb el president,. El ministre de Sanitat, Rajith Senaratne, va expliucar que l'11 d'abril una agència d'Intel·ligència estrangera va avisar les autoritats que els terroristes locals de National Thawheed Jama'ut podien atemptar contra esglésies cristianes.



Crisi política

«Quan vam preguntar sobre aquest informe d'Intel·ligència, el primer ministre no el coneixia», va assenyalar Senaratne, que exerceix de portaveu governamental. El cap de Govern està exclòs de les reunions informatives sobre Intel·ligència des de la crisi política que va esclatar l'any passat a l'illa asiàtica. La Presidència de Sri Lanka va rebutjar aclarir si Sirisena coneixia l'avís, si bé el Consell de Seguretat, la màxima agència de seguretat nacional, el sol informar directament.

Per altra babda, l'home més ric de Dinamarca, Anders Holch Povlsen, principal accionista del portal de moda Asos i propietari de la firma Bestseller, ha perdut tres dels seus quatre fills a la cadena d'atacs contra hotels i esglésies a Sri Lanka. La notícia va ser confirmada per un portaveu de l'empresa de Povlsen, que no va donar més detalls. Els mitjans danesos van assegurar que la família es trobava de vacances a Sri Lanka.

L'Organització Internacional de Policia Criminal (Interpol) va anunciar que enviarà un equip a Sri Lanka per donar suport a les autoritats en la investigació la cadena d'atemptats perpetrats diumenge.