Indemnitzaran per les morts per amiant dels treballadors del metro de Madrid

La Comunitat de Madrid indemnitzarà amb més de 370.000 euros les famílies dels treballadors de metro de Madrid morts per amiant, sempre que ho determini una inspecció, després d'haver fixat el Jutjat del Social número 10 aquesta condemna per a un dels casos. El Govern autonòmic no presentarà cap recurs i indemnitzarà de manera immediata la família, ja que el que volien era tenir una referència econòmica per a altres possibles casos, segons va explicar el president autonòmic en funcions, Pedro Rollán. «El que es pretenia era tenir fixat aquest criteri davant de casos similars. Hi ha un segon cas en què ja s'ha determinat que pot haver-hi una causa-efecte i s'aplicaria el mateix criteri per evitar un calvari a les famílies», va detallar Rollán.

El dirigent autonòmic va explicar que des de la inspecció de treball es va determinar que existia una causa-efecte en dos casos concrets i que es van adoptar «tota mena de mesures» perquè no es tornés a produir. Així, s'han dut a terme una sèrie de protocols, procediments i revisions «inèdites» per garantir que els treballadors i els usuaris «estan dins de la més absoluta garantia sanitària». Va recordar que es tracta d'«uns fets que van tenir lloc fa trenta o quaranta anys».