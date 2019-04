Membres de la CUP i CDR intenten detenir el bus d'Hazte Oír a Barcelona

L'associació HazteOír ha posat avui en circulació a la ciutat de Barcelona un autobús contra la llei de l'avortament en què figura una frase del candidat de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, sobre aquest tema, i que han intentat detenir membres de la CUP i dels CDR.



El vehicle, que és un dels que Hazte Oír ha noliejat en la campanya "El 28A Vota Valors", és el que mostra la frase "L'avortament no és violència", pronunciada per Albert Rivera, al costat d'una foto del candidat de Ciutadans, per expressar el rebuig de l'entitat a la posició d'aquell partit sobre l'avortament i denunciar les "lleis ideològiques de l'esquerra".



En el seu compte de Twitter, HazteOír ha denunciat que la CUP i els CDR han intentat detenir i atacar l'autobús, però que aquest "seguirà circulant per Barcelona" avui i demà, dimecres, per demanar als barcelonins que el 28A votin "per desmantellar el projecte ideològic de l'esquerra".





El #HOBus #VotaValores ha sido vandalizado (otra vez) por las los violentos de las CUP y los CDR en #Barcelona

Se ve que la CUP no quiere que los catalanes se enteren de que @Albert_Rivera (¿condenas el ataque?) apoya el #aborto libre #28A pic.twitter.com/W9lQezJ1Qn — Ignacio Arsuaga (@iarsuaga) 23 d'abril de 2019

???El dia de #SantJordi19 un bus amb missatges que vulneren el dret de les dones a decidir sobre el seu cos, passeja amb total impunitat per Barcelona.



I a qui creieu que han acabat identificant els @mossos?



Exacte, a activistes feministes i antifeixistes.



Hola @govern pic.twitter.com/FwR1m3GVqi — CUP Països Catalans (@cupnacional) 23 d'abril de 2019

En diversos tuits il·lustrats amb fotografies de l'autobús i del parabrisa del vehicle amb els adhesius de 'Vota feminista' de la formació anticapitalista, HazteOir ha explicat que els "violents de la Cup" que han "atacat" l'autobús aquest matí han estat "identificats i denunciats".Afegeixen que aquesta tarda l'autobús ha estat "vandalitzat (una altra vegada) pels violents de les CUP i els CDR a Barcelona", al costat de fotografies del parabrisa del vehicle amb els adhesius de 'Vota feminista' de la formació anticapitalista.També a Twitter, CUP i Arran, la seva formació juvenil, han penjat un vídeo del moment en què diverses persones han parat l'autobús d'HazteOir i han reivindicat l'acció.La televisió local betevé ha informat que, per poder reprendre la marxa, membres d'Hazte Oír han sol·licitat presència policial i, per això, han acudit dues dotacions dels Mossos, que han obligat a retirar-se les persones que tancaven el pas a l'autobús i, després de comprovar que el vehicle disposava dels permisos per circular per Barcelona, han deixat que continués.