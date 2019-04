El temporal provoca més de cent rescats a la Comunitat Valenciana

El temporal que ha castigat en els darrers dies la Comunitat Valenciana va començar a remetre després de provocar desenes de desallotjaments i més d'un centenar de rescats, encara que segueixen els avisos per pluges, vent i onades de més de 2,5 metres a la província d'Alacant, on diumenge van caure fins 278 litres per metre quadrat a Xàbia. Aquesta localitat no acumulava tanta aigua el mateix dia des de la riuada d'octubre de 1957.

Els avisos van seguir activats en nivell groc ahir al litoral nord d'Alacant per pluges que podien deixar fins a 60 litres per metre quadrat i per fenòmens costaners. L'alerta per vent va continuar a tota la província, amb ratxes de fins a 70 quilòmetres per hora, mentre a València només estava en risc el litoral sud per pluges. Els ports de València i Sagunt van romandre oberts ahir després de tancar durant aquest cap de setmana, igual que el de Gandia a excepció de per a la pesca esportiva. En qualsevol cas, el temporal no va finalitzar i va continuar un dia més a la costa, amb mar gruixuda i onades de més de 2,5 metres a aigües de València i Castelló i un intens vent del nord-est.