La candidata europea de Macron va formar part d'una llista d'extrema dreta

La cap de llista de la República En Marxa a les eleccions europees, Nathalie Loiseau, va admetre que va formar part d'una llista d'extrema dreta en unes eleccions universitàries el 1984, tot i que va afirmar que va ser «un error de joventut». El portal Mediapart va revelar dilluns que Loiseau va format part durant la seva etapa d'estudiant a l'institut Sciences-Po com de la candidata d'un sindicat ultradretà. Apareixia la sisena d'una llista en la qual també hi havia Christophe Bay, conseller de Marine Le Pen. Inicialment, l'exministra va reaccionar a la informació de Mediapart titllant de «fals» el document publicat, però va acabar reconeixent el que va descriure com «un error de joventut». Va assegurar «lamentar» la seva inscripció, «una veritable ximpleria», i va apuntar que «no coneixia ni freqüentava» les seves companyes.

Loiseau també va publicar un vídeo a Twitter en què defensa els seus «35 anys» d'experiència política i el seu compromís amb «els valors de llibertat, democràcia, respecte i tolerància». Sí que va admetre, però, que hauria d'haver «comprovat» en què s'estava ficant per «amistat». La candidata va lamentar que es vulgui utilitzar aquest incident per desacreditar-la de cara a les eleccions europees.