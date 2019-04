Una dona desperta després de passar 27 anys en coma

Es diu Munira Abdulla, viu als Emirats Àrabs Units, i la seva història està donant la volta al món. L'any 1991 va patir un accident de cotxe quan portava el seu fill a l'escola i va patir lesions cerebrals que semblaven irreversibles. Ha estat 27 anys en coma, però n'acaba de sortir.

El seu fill, Omar Webair, assegura que "mai la vaig abandonar perquè sempre vaig tenir la sensació que algun dia es despertaria. La raó per la qual vaig compartir la seva història és per dir-li a la gent que no perdi l'esperança si en algun moment els seus éssers estimats passen per això, que no creguin que estan morts".

Fa pocs dies, la dona va començar a fer sons estranys. Els metges la van examinar i van dir que tot estava en ordre. Però tres dies després, Omar va començar a escoltar el seu nom a l'habitació: «Em vaig despertar amb el so d'algú que cridava el meu nom. Era ella! Cridava el meu nom. Durant anys havia somiat amb aquest moment, i el meu nom va ser la primera paraula que va dir».

Mitjans àrabs expliquen aque Munira Abdulla ja manté algunes converses i ha començat un tractament de rehabilitació.