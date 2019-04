Fillon i la seva dona seran jutjats per l'escàndol dels llocs de treball ficticis

L'excandidat presidencial francès François Fillon i la seva dona, Penelope, seran jutjats per l'escàndol dels llocs de treball ficticis que va enterbolir les seves aspiracions electorals de 2017, quan no va aconseguir passar a la segona volta. Fillon va passar de ser el clar favorit a veure's embolicat en una sèrie d'escàndols després que la revista Canard Enchaîné revelés que durant la seva etapa com a parlamentari havia contractat la seva dona com a ajudant. Gràcies a aquests treballs, Penelope Fillon va cobrar diversos centenars de milers d'euros. Els jutges d'instrucció han donat ja per acabada la primera fase i han remès el cas al tribunal correccional, que analitzarà si l'exprimer ministre va cometre, entre altres delictes, desviament de fons públics. A la banqueta també s'asseurà la seva dona, així com el diputat suplent Marc Joulaud. El judici s'iniciarà abans que acabi l'any.El judici arrencarà a principi abans que acabi l'any, segons fonts judicials citades pel diari 'Le Monde', i està cridat a ser clau per a la imatge d'un Fillon en hores baixes. A més de l'escàndol al voltant de la seva dona, a Fillon també se'l va acusar de contractar com a advocats a dos dels seus fills quan era senador.