L'Estat Islàmic reivindica els atemptats del Diumenge de Resurreció a Sri Lanka

El grup terrorista Estat Islàmic va reivindicar els atemptats que van acabar Diumenge de Resurrecció amb la vida de més de 300 persones a diverses esglésies i hotels de luxe de Sri Lanka, segons l'agència de notícies Amaq, vinculada al grup que lidera Abu Bakr al-Baghdadi. En un missatge divulgat per l'agència de notícies afí al grup terrorista s'assegurava que la cadena d'atemptats del 18 d'abril la van portar a terme «combatents de l'Estat Islàmic». El missatge va arribar després que el Govern de Sri Lanka atribuís a un grup terrorista islamista local l'autoria dels atacs amb el suport d'una «xarxa internacional».

Els atemptats perpetrats per diversos terroristes suïcides contra diferents esglésies i hotels de luxe van acabar amb la vida d'almenys 321 persones i van deixar més de 500 ferits de diversa consideració, segons l'últim balanç del Govern de l'illa.

Per part seva, el secretari d'Estat de Defensa i ministre portaveu del Govern de Sri Lanka, Ruwan Wijewardene, va assegurar que els atemptats van ser una «represàlia» pels atacs que van acabar amb la vida de 50 persones a dues mesquites de Christchurch (Nova Zelanda) el 15 de març. «Creiem que van ser duts a terme com a represàlia per la massacre a mesquites de Nova Zelanda», va afirmar el viceministre.

El ministre portaveu va reclamar al Govern singalès que prohibeixi «immediatament» i catalogui com a organització terrorista el grup Nacional Thoweed Jamath, que hauria col·laborat amb Al-Qaeda, i va assegurar que ni ell ni el primer ministre del país, Ranil Wickremesinghe, han estat convocats a les reunions del Consell de seguretat Nacional des d'octubre de 2018.

En aquest sentit, els serveis d'Intel·ligència de Sri Lanka van ser avisats del risc que es produís un atac islamista de forma imminent, hores abans de la cadena d'explosions. Agents d'Intel·ligència de l'Índia van contactar amb els seus col·legues singalesos dues hores abans que es produís la primera explosió per informar-los que havien detectat amenaces específiques contra esglésies cristianes, van explicar una font de Defensa de Sri Lanka i una altra del Govern indi.

Una tercera font, també de Defensa de Sri Lanka, va confirmar que l'avís va arribar «hores abans» del primer atac. Una de les fonts de Sri Lanka va aclarir que l'alerta terrorista dels agents indis va arribar dissabte a la nit. La font del Govern indi va afegir que també es van enviar missatges similars a les autoritats singaleses entre el 4 i el 20 d'abril.

Wickremesinghe va assegurar que els investigadors han fet progressos per identificar els autors dels atemptats , alhora que va advertir que hi ha la possibilitat que es registrin nous atacs al país. El cap del Govern va explicar en una compareixença en una sessió extraordinària del Parlament que diversos dels suïcides que van perpetrar els atacs del 21 d'abril van viatjar a altres països i després van tornar a territori singalès per dur a terme els atemptats.

Després d'assenyalar que fins a la data tots els arrestats en relació amb la cadena d'atemptats són ciutadans singalesos, va afirmar que les «diferències» que hagi pogut tenir amb el president del país, Maithripala Sirisena, ja s'han superat i va destacar que tots els reclutes del grup terrorista Estat Islàmic que han tornat a Sri Lanka estan sent vigilats per les forces de seguretat.