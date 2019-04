El Nou IRA demana perdó per la mort d'una periodista a Irlanda del Nord

El grup Nou IRA va admetre l'autoria de l'assassinat de la periodista Lyra McKee durant els aldarulls que van tenir lloc dijous passat a la localitat de Derry/Londonderry i va demanar disculpes a la família i amics de la víctima. El Nou IRA va reconèixer que els seus activistes van matar la periodista a través d'un comunicat que va enviar al diari Irish News: «Durant un atac a l'enemic, Lyra McKee va morir tràgicament mentre es trobava al costat de les forces enemigues».

A més, el grup va acusar la policia de «provocar» els aldarulls i va assegurar que ha demanat als seus membres que «actüin amb la màxima cura en el futur quan s'enfrontin a l'enemic». «Dijous a la nit, després de la incursió a Creggan per part de les forces de la Corona britànica fortament armades que van provocar diversos aldarulls, l'IRA va desplegar els sus voluntaris», establia el comunicat.

Les imatges que van captar diverses persones en el moment de l'atac mostren com un home emmascarat dispara un tret al cap de McKee, que es trobava al costat d'un vehicle policial enmig dels disturbis entre manifestants nacionalistes irlandesos i policies.

Els Acords de Divendres Sant del 1998 van posar fi a tres dècades de violència a Irlanda del Nord entre protestants, que volien formar part del Regne Unit, i catòlics, partidaris de la unificació amb Irlanda, però ha continuat havent-hi actes de violència esporàdics. El Nou IRA va néixer el 2012 després que tres de les quatre milícies nacionalistes de rellevància a Irlanda del Nord decidissin unir forces.



Interrogada en una comissaria

Paral·lelament, una dona de 57 anys va ser detinguda per la policia en relació amb l'assassinat de la periodista. La dona va ser detinguda a la zona de Creggan, on es van registrar els disturbis, el mateix 18 d'abril per la seva suposada connexió amb l'assassinat. La detinguda ha estat portada a una comissaria per a ser interrogada.