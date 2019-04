Sturgeon reclama un nou referèndum d'independència a Escòcia abans del 2022

La primera ministra d'Escòcia, Nicola Strugeon, ha confirmat aquest dimecres que el seu govern promourà la celebració d'un referèndum d'independència abans de finals de maig del 2021, quan s'acaba la legislatura del parlament escocès. En una compareixença a la cambra d'Edimburg, Sturgeon ha dit que "s'ha d'oferir una tria entre el Brexit i el futur d'una Escòcia independent com a nació europea durant aquest mandat parlamentari".

La líder del Partit Nacional Escocès (SNP) ha dit que el seu govern iniciarà els tràmits per legislar sobre les regles d'una nova consulta, tot i que ha admès que cal el suport de Londres – a través de l'anomenada 'Section 30' – per celebrar el referèndum amb totes les garanties. Fins ara, el govern de Theresa May sempre s'ha negat a fer com el seu predecessor, David Cameron, i autoritzar una votació, i un portaveu de Downing Street ha dit aquest dimecres que l'opinió de l'executiu britànic "no ha canviat".