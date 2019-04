Els advocats de Rosell estudien demanar una indemnització després de l'absolució

Els advocats de l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, absolt de blanqueig de capitals després d'estar 22 mesos a la presó preventiva, van denunciar que «el sistema ha fallat» en el seu cas i van anunciar que, una vegada que la sentència sigui ferma, es plantejaran exigir responsabilitats i indemnitzacions. Pau Molins i Andrés Maluenda, advocats de Rosell, van considerar que la presó preventiva a què va estar subjecte el seu client va ser «abusiva i desproporcionada», fet pel qual estudiaran «si hi ha hagut un mal funcionament de l'administració de justícia, per part de la instructora» i d'altres persones, de cara a exigir eventuals responsabilitats.

«Aquest és un cas paradigmàtic del que no pot ser un procediment penal, ple d'irregularitats», va apuntar Molins, que va advertir que «algú haurà de demanar disculpes» i «revisar els requisits de la presó preventiva». Segons la defensa de l'expresident del Barça, «no existien fonaments legals suficients que justifiquessin aquestes mesures cautelars» i, a més, «hi ha altres mesures menys costoses sense privar de llibertat les persones».

Molins va afegir que el tribunal ha assumit «absolutament tot el relat dels fets provats, posats de manifest per part de la defensa» i que, «malgrat aquestes mancances del sistema judicial, finalment s'ha fet justícia». «S'ha demostrat que Sandro Rosell és innocent», va assenyalar l'advocat, qui va titllar d'«honesta i valenta» la sentència del tribunal, que ha deixat «en evidència una instrucció i una acusació que no han estat correctes».

L'Audiència Nacional ha absolt Sandro Rosell, que s'enfrontava a 6 anys de presó després de gairebé dos anys en preventiva, de blanquejar comissions rebudes per l'expresident de la Confederació Brasilera de Futbol Ricardo Teixeira en aplicar-li el principi d' in dubio pro reo, és a dir, en cas de dubte es pronuncia a favor del reu. A més de Rosell, també han resultat absolts cinc acusats més de blanquejar 20 milions d'euros d'aquestes comissions pels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció brasilera de futbol i d'un contracte amb Nike.

La Constitució preveu expressament que els danys causats per error judicial o pel funcionament anormal de l'Administració de Justícia donen dret a una indemnització a càrrec de l'Estat d'acord amb el que estableixi la llei. La Llei orgànica del Poder Judicial (LOPJ), en el seu article 294, planteja que «tindran dret a indemnització els qui, després d'haver patit presó preventiva, siguin absolts per inexistència del fet imputat o per aquesta mateixa causa hagi estat dictat acte de sobreseïment lliure, sempre que se li hagin irrogat perjudicis».

Fins al moment, la jurisprudència del Suprem, amb una interpretació restrictiva de la llei, ha limitat l'aplicació del concepte d'inexistència dels fets imputats als casos en què no hagi ocorregut el fet delictiu que s'atribueix a l'acusat o que s'hagi provat que no va participar en ell.

Es deixen fora per tant els supòsits d'absolució per falta de proves, el cas de Sandro Rosell. Quan la sentència sigui ferma, els seus advocats estudiaran exigir responsabilitats i indemnitzacions en el cas que hi hagi hagut «un mal funcionament de l'Administració de Justícia» o per part de la jutgessa Carmen Lamela, per a qui el cas Rosell ha estat un dels últims procediments que ha instruït abans d'ocupar el lloc al Suprem.