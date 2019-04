La jutge de violència de gènere rebutja el cas de l'ajudada a morir pel marit

La magistrada del Jutjat de Violència sobre la Dona número 5 de Madrid va rebutjar que sigui violència de gènere el cas de Maria José Carrasco, la dona malalta d'esclerosi múltiple que va morir amb ajuda del seu marit, Ángel Hernández, ja que va existir una petició «seriosa i explícita» de la dona per poder acabar amb la seva vida.

La jutge va decidir rebutjar la inhibició del Jutjat d'Instrucció número 25 de Madrid. D'aquesta manera, la causa torna a aquest jutjat. Contra la interlocutòria es pot interposar recurs de reforma i d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Madrid. Els fets van ser qualificats com un possible delicte de cooperació al suïcidi d'una persona que pateix malaltia o patiments incurables o difícils de curar de l'article 143.4 del Codi Penal, en resultar «indiciàriament» que Hernández va subministrar a la seva esposa «una substància que li va causar la mort».La magistrada entén que la sol·licitud expressada al seu marit "de manera seriosa i inequívoca" per part de l'esposa de posar fi a la seva vida, converteix aquest presumpte delicte en una excepció respecte a les conductes recollides a la llei integral de violència sobre la dona .