L'expresident madrileny Ángel Garrido deixa el PP i s'incorpora a Ciutadans

L'expresident de la Comunitat de Madrid Ángel Garrido va donar la sorpresa passant-se a Ciutadans perquè va assegurar que se sent «còmode» amb ells, però les relacions entre l'exdirigent i la formació taronja han passat aquesta legislatura per alts i baixos, fins a arribar a qualificar-la de «babau útil de l'esquerra». «L'oportunisme a Madrid té un nom: es diu Ciutadans», va arribar a dir.

Així, Garrido ha decidit donar-se de baixa del PP per passar-se a Ciutadans i anirà de número 13 a la llista que encapçala Ignacio Aguado a l'Assemblea de Madrid de cara a les eleccions autonòmiques del 26 de maig.

Ciutadans havia convocat inicialment una roda de premsa amb el secretari general del partit, José Manuel Villegas, per fer l'anunci d'aquest fitxatge, tot i que finalment va ser el també portaveu madrileny el que va donar les explicacions en una compareixença al costat de l'exdirigent madrileny.

Garrido va afirmar que Ciutadans és el partit que «millor representa els valors del centre liberal», i va explicar que ha pres la decisió perquè era «l'única opció de seguir lluitant per les coses» en què creu, en els valors de la «moderació, del diàleg i de la concòrdia entre espanyols».

«Porto gairebé 30 anys governant amb el PP i creguin-me que aquesta decisió no ha estat tan fàcil, són molts els processos compartits, són moltes les persones amb les quals he tingut llaços durant anys i dècades i són llaços que no són fàcils de tallar, però era l'única opció per seguir lluitant en les coses en què crec. Com saben, ocupava el quart lloc de la candidatura europea del PP i segur que a Brussel·les tindria un lloc més còmode en l'aspecte personal, però això és per principis», va defensar. I és que Garrido va deixar la presidència el passat 11 d'abril per poder anar a les llistes del PP al Parlament Europeu, al número 4, un pas que feia després que el PP decidís que no fos el candidat a la Comunitat de Madrid.

Garrido va negar «categòricament» que signés la seva acceptació a la llista del PP a les eleccions europees el passat dilluns, tot afirmant que ho va fer el 16 d'abril, quan encara no havien començat les negociacions amb Ciutadans.



Diversos dies sense anar a actes

L'expresident madrileny ha estat excusant-se els últims dies d'actes de campanya del Partit Popular al·legant que estava malalt. Garrido tenia actes aquesta setmana a Guadalajara i Àvila, als quals no va assistir tot assegurant que tenia problemes d'estómac.