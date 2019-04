Trump avisa que enviarà «soldats armats» a la frontera amb Mèxic

El president dels Estats Units, Donald Trump, va tornar a amenaçar Mèxic de tancar almenys en part la frontera comuna si el seu veí del sud no atura per complet l'anomenada «caravana mare», que suma 20.000 migrants centre-americans. En qualsevol cas, va anunciar que enviarà de nou «soldats armats» a la línia limítrof. Els «coyotes», com es coneix les màfies de tràfic de persones a Amèrica Llatina, i els càrtels «tenen armes», va justificar el mandatari nord-americà. «Una caravana molt gran d'unes 20.000 persones ha començat per Mèxic. La seva grandària ha estat reduïda per Mèxic, però encara està venint. Mèxic ha d'aturar els que queden o ens veurem forçats a tancar aquesta secció de la frontera», va dir . «Mèxic no està fent prou», va destacar també. Trump es va queixar que «els soldats mexicans recentment han dirigit les armes contra els soldats dels EUA».