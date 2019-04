Biden aspirarà a ser el candidat demòcrata a la Casa Blanca el 2020

L'exvicepresident dels Estats Units Joe Biden va anunciar que aspirarà a la candidatura del Partit Demòcrata per a les eleccions de 2020 a la Casa Blanca, argumentant que el país viu una «amenaça» inèdita amb Donald Trump assegut al Despatx Oval. «Els valors d'aquest país, el nostre posicionament al món, la nostra democràcia, tot el que han fet els Estats Units el que és avui està en joc», va advertir Biden en un missatge a Twitter acompanyat d'un vídeo en el qual detalla el perquè de la seva decisió.

Biden va assenyalar que és un «moment clau» per al país nord-americà i va recordar els disturbis de 2017 a Charlottesville per denunciar el risc que, segons la seva opinió, representa Trump. Així, va criticar que l'actual mandatari digués que hi havia «molt bona gent als dos bàndols», equiparant els supremacistes blancs que «estenen l'odi» amb els que s'oposaven a ells.

Els Estats Units s'enfronten a «una amenaça com mai havien vist», en paraules de Biden, que va alertar dels riscos de concedir quatre anys més a la Casa Blanca a Trump. Vuit anys del magnat com a president, segons Biden, «alteraran per sempre i de forma fonamental la personalitat de la nació».

L'exsenador de 76 anys va confirmar d'aquesta manera quelcom que els mitjans ja venien donant per fet des de feia mesos. Biden ja es va presentar sense èxit a les primàries demòcrates en dues ocasions, però el 2016 va optar per no competir contra l'exsecretària d'Estat Hillary Clinton.

Una enquesta de la firma Ipsos publicada dimecres situa en el 24 per cent la intenció de vot per a Biden, el que el col·loca al capdavant d'una terna que compta amb altres 19 rivals més, entre ells el senador Bernie Sanders, amb un 15 per cent.