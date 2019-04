Casado obre la porta a Vox a entrar al Govern

El president del PP, Pablo Casado, ha obert aquest divendres la porta a Vox per entrar al seu futur Govern i ha aconsellat tant al partit de Santiago Abascal com a Ciutadans "no trepitjar-se la mànega" per sumar entre tots tres.

"Al final Vox i Ciutadans, tinguin 10 escons o en tinguin 40, tindran la influència que ells vulguin tenir per entrar al Govern o per decidir la investidura o la legislatura. Per tant, per a què caminarem trepitjant-nos la mànega entre nosaltres si el que hem de fer és sumar? ", ha manifestat en declaracions a esRadio recollides per Europa Press.

El dirigent popular ha avisat de l'"error" de l'estratègia d'enfrontament del líder de Ciutadans, Albert Rivera. Ha admès no entendre que Rivera estigui carregant contra el PP i li ha reiterat, com va fer en els debats electorals a quatre d'aquesta setmana, que "no s'equivoqui d'adversari".

"Ni els seus electors ni els meus entendrien que no ens entenguéssim", ha assenyalat. Així, ha recordat l'acord preelectoral que va oferir fa dos mesos tant a Ciutadans com Vox amb l'objectiu de sumar forces i al qual tots dos partits es van negar.



Aglutinar el vot

"Per això tinc legitimitat de demanar que s'aglutini el vot al PP perquè la llei electoral a Espanya és molt capritxosa", ha insistit, en aquesta línia. A dos dies de les eleccions, Casado ha enviat un missatge d'optimisme assegurant que el PP guanyarà les eleccions. "Ho dic sense petulància, però tinc un projecte subscribible per aquesta Espanya dels balcons", ha remarcat.

Casado ha assegurat que té clar que el seu adversari no és altre que el president del Govern i candidat del PSOE, Pedro Sánchez que, segons ha subratllat, és "el cavall de Troia d'Otegi, Torra, Puigdemont i Rufián", i que el que pretén és "intentar-ho tot" per tal de treure-li del poder.



Dubte de Rivera

En aquest sentit, Casado ha expressat els seus dubtes sobre que realment el partit 'taronja' hagi tancat la porta del tot al PSOE. "Rivera va jurar que no anava a donar suport a Sánchez ni a Susana Díaz (a Andalusia) i ho va fer, i no em cap el menor dubte que si sumen, pactarà amb el PSOE", ha subratllat.

En canvi, ha volgut ressaltar que després de les eleccions d'aquest diumenge el PP no facilitarà un govern de Pedro Sánchez. I preguntat sobre per què els espanyols haurien de votar al PP i no a Ciutadans o Vox, el líder popular ha posat en relleu la "inexperiència" dels dos partits ja que, segons ha recordat, "no han governat mai".

"Quan guanyes les eleccions fas alguna cosa, quan Cs va guanyar les eleccions a Catalunya què va fer. Cal actuar. Jo vull que em deixin governar, cal fer un pla de xoc, estic disposat a això", ha assegurat Casado, en resposta a Rivera.

A més, ha censurat que tant un com l'altre porten tota la campanya "insultant" al PP i exigint-li més "fermesa" en la unitat d'Espanya, la defensa de la família, de l'educació concertada o de les pensions que el seu partit ja "ha fet".