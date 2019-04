El Govern de Sri Lanka rebaixa el nombre de víctimes dels atacs fins a les 250

El Govern de Sri Lanka va revisar a la baixa el balanç de víctimes mortals de la cadena d'atemptats perpetrats diumenge i el va situar «al voltant de les 253», respecte de les 360 que s'havia informat fins a ahir. El Ministeri de Sanitat va atribuir aquesta diferència a un error durant el recompte de les víctimes. Per la seva banda, Anil Jasinghe, director general dels serveis sanitaris del país, va confirmar que el nombre de morts «podria ser de 250 o 260». «No ho puc dir exactament. Hi ha moltes parts de cossos i és difícil donar una xifra exacta», va explicar. El viceministre de Defensa, Ruwan Wijewardene, va assenyalar que el balanç va ser modificat a causa de la inexactitud de les xifres facilitades. «Desafortunadament el Ministeri de Sanitat ens va donar la xifra prèvia», va lamentar.

Les autoritats van divulgar durant la jornada les fotografies de quatre dels sospitosos dels atemptats -tres homes i una dona- i van demanar la col·laboració a la població. Hores abans, el ministre de Defensa, Hemasiri Fernando, havia anunciat que abandonava el càrrec i assumia la responsabilitat política dels errors que van poder produir-se abans de la cadena d'atemptats. En tot cas, Fernando considera que com a ministre no ha comès cap errada.