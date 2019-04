PP i Cs demanen l'exclusió de Puigdemont de la llista de JxCat a les eleccions europees

El PP i Ciutadans van demanar a la Junta Electoral Central (JEC) que exclogui l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers catalans Toni Comín i Clara Ponsatí de les llistes de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions europees del 26 de maig. Les dues formacions polítiques van presentar sengles escrits de queixa davant la JEC després de la publicació ahir al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de la relació de candidats a les eleccions al Parlament Europeu, abans de la seva proclamació definitiva.

El PP considera que una interpretació «sistemàtica» de l'article 6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg), on s'estableix qui pot ser elegible en un procés electoral, «determina la condició d'inelegibles» dels tres candidats independentistes fugits d'Espanya en consideració a l'«esperit i finalitat de la norma, evitant el frau de llei». Segons el PP, i en això coincideix amb l'escrit de Ciutadans, cap dels tres reuneix el requisit necessari per a la seva elecció de figurar inscrits en el cens, en concret en el Cens Electoral de Residents Absents (Cera), de manera que, afegeix la formació taronja, «no estan en condicions de ser electors o posseir la qualificació d'elector» i per tant no són elegibles.

En la mateixa línia, Ciutadans assenyala que «té sentit que només pugui ser elegible qui al seu torn pugui ser elector», perquè sembla «antijurídic» que algú «pugui exercir la faceta de representant quan ni tan sols pot aspirar a ser un representat actiu amb el seu vot». I afegeix que només podrien «ser electors i, per tant, elegibles», si estiguessin inscrits al Cera, no en el cens dels residents a Espanya, en el qual encara estan inscrits. També alerta Cs que la seva «pretèrita inscripció» en algun municipi com a residents habituals «seria falsa» i «invàlida» perquè «no són, com resulta evident, electors residents a Espanya».