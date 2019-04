Es registren noves explosions i tirotejos a l'est de Sri Lanka

Una sèrie d'explosions i un tiroteig entre les forces de seguretat i un grup armat desconegut, que encara continua, han tingut lloc avui a la localitat de Samanthurai, a l'est de Sri Lanka, durant una operació policial després dels atemptats de diumenge en què van morir 253 persones.

"Les tropes encara estan involucrades però encara no podem donar més detalls. Hi ha hagut tres explosions però no estem segurs de si han estat a causa de suïcides o per altres raons", ha dit a Efe una font militar.

Segons la font, la batuda va ser llançada després de rebre un avís de l'existència d'una casa segura per a persones vinculades amb els atemptats suïcides a tres esglésies i tres hotels de luxe a Sri Lanka, que van deixar a més prop de 500 ferits, i dels quals es va responsabilitzar el grup gihadista Estat Islàmic (EI).

L'incident té lloc el mateix dia en què el president de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha afirmat que han detectat la presència a l'illa d'almenys 130 persones sospitoses de tenir vincles amb l'EI.

En una roda de premsa aquest matí, Sirisena ha afirmat que les autoritats han arrestat 70 d'ells.

La sèrie d'atacs ocorreguts el diumenge gairebé simultàniament van ser comesos per almenys nou suïcides carregats de potents explosius.

Hores després, una setena detonació va tenir lloc en un petit hotel situat a una desena de quilòmetres al sud de la capital, i l'última en un complex residencial, també a Colombo.

Atemptats d'aquesta magnitud no havien tingut lloc a Sri Lanka des de la guerra civil entre la guerrilla tàmil i el Govern, un conflicte que va durar 26 anys i va finalitzar el 2009, i en el qual, segons dades de l'ONU, van perdre la vida més de 40.000 civils.