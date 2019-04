La Guàrdia Civil situa Aguirre en diverses reunions de la trama Púnica

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha situat l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre en diverses reunions amb altres exdirigents del PP madrileny en què s'haurien donat instruccions per recompensar amb contractes públics empreses de la trama Púnica que haurien realitzat treballs de les campanyes electorals del partit en els anys 2003 i 2007, si bé no concreta la data d'aquestes trobades ni el paper que ella va exercir.

Així ho conclou la UCO en un informe, en què afirma que té «constància de la celebració de diverses reunions de treball» en què «es van impartir instruccions precises perquè es facilités la contractació a les empreses Over Marketing, Traci, Abanico i Link i en què van participar», entre altres càrrecs de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, el llavors secretari general del PP madrileny Francisco Granados i el vicepresident autonòmic Ignacio González, amb l'empresari Daniel Horacio Mercado.

Apuntala la seva tesi amb la declaració que l'exconseller de Sanitat de la comunitat Manuel Lamela va prestar en seu policial, on va detallar en qualitat de testimoni «la celebració d'una reunió de treball, amb l'assistència de consellers de la Comunitat, la presidenta, la Direcció General de Mitjans de comunicació i Daniel Horacio Mercado, on es van impartir instruccions precises perquè s'inclogués Over Marketing en el conjunt de possibles empreses per ser contractades en matèria de publicitat i comunicació, traslladant aquesta instrucció de contractar Over Marketing al seu assessor tècnic, Germán Rasilla».

Segons l'informe de la UCO, aquest «suposat tracte de favor» cap a Over Marketing i altres empreses de Daniel Horacio Mercado des de la Comunitat de Madrid té el seu origen en els treballs que aquest va realitzar per al PP en la campanya de les eleccions autonòmiques i locals de 2003 i 2007.

Es tractava, segons el plantejament que fa la Guàrdia Civil, de saldar deutes amb aquesta empresa que havia estat realitzant treballs de comunicació per al Partit Popular de Madrid i que «van tenir un cost de 151.503,35 euros», sense que s'hagi localitzat facturació d'aquests treballs en la documentació intervinguda a Over Marketing i sense que constés a l'Agència Tributària activitat entre aquesta, Traci, Abanico i Link amb el PP relacionada amb aquests serveis.

Així, tots els elements de prova que han analitzat els investigadors acrediten que el PP de Madrid «no va pagar els treballs realitzats al mes de març de 2007, abans de l'inici de la campanya».