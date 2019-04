Identificats més d'un centenar de menors que publicaven vídeos sexuals propis a les xarxes socials

Agents de la Policia Nacional han identificat més d'un centenar de menors d'edat que havien publicat vídeos propis de contingut sexual a les xarxes socials. Es tracta del primer macrooperatiu del cos policial contra la difusió de material sexual infantil autoproduït.

La publicació de les imatges compromeses, que corresponen a menors d'entre 2 i 13 anys, es feia a través dels seus propis comptes a Instagram, Periscope, Twitter o Youtube.

Segons la Policia Nacional, el principal motiu era acumular més seguidors i 'likes' a les xarxes socials. Amb tot, diversos adults havien contactat amb alguns dels menors per demanar-los aquests vídeos.

Els menors identificats, un total de 110 d'arreu de l'Estat espanyol, aprofitaven moments d'intimitat per gravar els vídeos i utilitzaven els seus comptes en línia per difondre les imatges, on sovint es mostraven amb amics o familiars de la seva mateixa edat. En alguns casos, apareixien acompanyats també de nens despullats d'entre dos i cinc anys.

Segons la Policia Nacional, les famílies dels menors sabien que aquests eren usuaris de les xarxes socials, però no eren conscients de l'activitat real que hi desenvolupaven.

L'operatiu policial s'ha dut a terme en col·laboració permanent dels investigadors amb el Centre Nacional per a Menors Desapareguts i Explotats (NCMEC) dels Estats Units.