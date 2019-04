La Justícia rebaixa 15 indemnitzacions per l'accident de Germanwings

L'Audiència de Barcelona ha estimat parcialment un recurs d'Allianz Global Corporate & Specialty i Germanwings, i ha rebaixat 15 indemnitzacions a familiars directes de set morts en l'accident d'avió de 2015, en què van morir 150 persones. L'Audiència revoca així una altra del Jutjat Mercantil 8 de Barcelona del 30 de juliol de 2018 i rebaixa les quanties de les compensacions: mentre que a la primera decisió del jutge mercantil es van situar entre 104.000 euros i 220.000, ara passen a estar entre 20.625 i 105.000.

El vol 9525 de Germanwings es va enlairar de l'Aeroport de Barcelona el 24 de març de 2015 i va ser estavellat per un copilot als Alps francesos, provocant la mort de les 150 persones que viatjaven en ell -144 passatgers, dos pilots i quatre membres de la tripulació.

Els familiars de les víctimes van reclamar judicialment les indemnitzacions a les companyies al·legant «les excepcionals circumstàncies» i demanant que es fessin servir criteris aplicats en compensacions per delictes excepcionalment greus com terrorisme, i fent referència a la sentència del cas Madrid Arena.

Les empreses que van presentar el recurs van defensar aplicar com a referència el barem per accidents de circulació, incrementant-lo en un 10% pels factors excepcionals de l'avió estavellat de Germanwings, i van afegir que més del 90% dels perjudicats -184 familiars de víctimes- van acceptar arribar a un acord.

Si bé el jutjat mercantil ha estimat «substancialment» les sol·licituds dels familiars demandants, l'Audiència s'ha inclinat per aplicar de manera orientativa la normativa sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor. Rebutja, però, fer servir els paràmetres de l'acord entre les empreses i els perjudicats, argumentant que desconeix els seus detalls i tenint en compte que per a molts familiars «podia pesar més la necessitat de tancar un acord amb certa urgència per poder afrontar la recuperació emocional».