Kim Jong-un: «La pau depèn de l'actitud dels Estats Units»

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, va assenyalar que la pau i la seguretat a la península de Corea dependrà de l'«actitud» dels Estats Units en les converses. «La situació a la península de Corea i a la regió està ara estancada i ha arribat a un punt crític on podria tornar al seu estat original a causa que els Estats Units va adoptar una actitud unilateral de mala fe durant la segona cimera», va manifestar.

Kim Jong-un va relegar Kim Yong Chol, el responsable de les converses nuclears amb els Estats Units, després del fracàs de la cimera amb el president nord-americà, Donald Trump, celebrada al febrer a la capital vietnamita, Hanoi. El general retirat i excap de l'espionatge nord-coreà va ser cessat del lloc clau que ocupava en el partit únic i es preveu que sigui rellevat com a responsable de les converses nuclears per algun dels diplomàtics que fins ara romanien en un segon pla.

Kim Yong Chol segueix sent considerat un dels «pesos pesants» en el règim de Pyongyang però no hi ha constància que se li hagi donat un nou càrrec , en la línia de l'hermetisme i secretisme que caractaritzen el líder nord-coreà.

Kim Yong Chol no ha acompanyat el líder nord-coreà en la cimera que ha mantingut aquesta setmana amb el mandatari rus, Vladímir Putin, a la regió de Vladivostok, el primer viatge a l'estranger que ha realitzat Kim des del fracàs de la reunió de Hanoi, que va acabar amb Trump i la seva delegació marxant abans d'hora de la cita.

Trump va aplaudir el suport del seu homòleg de Rússia, Vladímir Putin, a les negociacions amb Corea del Nord per avançar en la desnuclearització, on s'estarien aconseguint «molts progressos», segons el mandatari nord-americana. Putin es va reunir dijous a la ciutat russa de Vladivostok amb el dirigent de Corea del Nord. El president de Rússia va suggerir la possibilitat que altres països se sumin també a les garanties que pugui oferir els Estats Units per solucionar l'actual estancament.