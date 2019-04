Londres i Dublín demanen noves converses polítiques sobre Irlanda del Nord

Els primers ministres del Regne Unit i Irlanda, Theresa May i Leo Varadkar, respectivament, van convocar un «nou procés de converses polítiques» amb els principals partits nord-irlandesos per intentar resoldre l'estancament polític en què viu Irlanda del Nord des de les eleccions legislatives de març de 2017. El distanciament entre el Partit Unionista Democràtic (DUP) i el Sinn Féin va impedir la reedició del govern d'unitat -pilar clau en els Acords de Divendres Sant de 1998- i ha deixat als llimbs un territori on segueixen produint-fets esporàdics de violència.

L'assassinat la setmana passada de la periodista Lyra McKee, assumit pel Nou IRA, va revifar les crides per estabilitzar políticament el territori. May i Varadkar, que van assistir al funeral en memòria de la jove, van reiterar en un comunicat conjunt el seu rebuig a la violència i el seu suport a la pau.

«Estem d'acord que el que es necessita ara són accions i no només paraules de tots els que estem en posicions de lideratge», van dir els dos líders, que van anunciar l'establiment d'«un nou procés de converses» al qual van convidar totes les forces polítiques. En aquest sentit, confien a restablir «ràpidament» les institucions «perquè puguin servir amb eficàcia la població en el futur». Tot i que May i Varadkar van admetre la «complexitat» del procés, confien en la «generositat» de totes les parts per resoldre els problemes pendents. «Revisarem els progressos a finals de maig», van dir.