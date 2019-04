Un menor es troba ferit molt greu després d'una baralla a Sant Sebastià

Un menor es troba ferit molt greu després d'una baralla ocorreguda a Sant Sebastià, per la qual van ser detingudes set persones i en la qual també van patir lesions lleus dos joves més, pel que sembla amics de la víctima. El menor podria trobar-se en «mort cerebral», segons la Cadena SER. La baralla va tenir lloc poc abans de les cinc de la matinada a la via pública, en una zona compresa entre l'Ajuntament de Sant Sebastià i el Nàutic, a l'exterior d'una coneguda discoteca. Després de la baralla, una ambulància va acudir al lloc i l'equip mèdic va practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar al jove ferit, de 17 anys, que va ser traslladat a l'hospital Donostia, on va quedar ingressat. Els altres dos joves, que van resultar ferits en acudir a auxiliar el seu amic, també van ser atesos en un centre mèdic.

L'Ertzaintza imputa els set detinguts un delicte de lesions greus, i fonts del cas van explicar que el menor no presentava ferides d'arma blanca. La baralla va començar per una discussió relacionada amb un paquet de tabac. En el transcurs d'aquesta, l'implicat va caure a terra després de rebre diversos cops, i allà van seguir colpejant-lo amb puntades de peu i cops de puny fins que va entrar en aturada cardiorespiratòria.